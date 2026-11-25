Ya hay fecha para el regreso de Carles Puigdemont a España. El expresidente catalán puso fin ayer a las especulaciones sobre una posible reaparición sorpresa en la recta final de la campaña del 29N al asegurar que será el 12 de diciembre, sábado, el día en que emprenderá el camino inverso al realizado hace 3.315 días, el 29 de octubre del 2017, tras declarar la independencia de Cataluña. Dos días después de que el Tribunal Supremo archivara su procesamiento en rebeldía por la mayor afrenta sufrida por el Estado desde el golpe militar del 23F, Puigdemont aprovechó la conferencia de prensa en Bruselas para reivindicar la causa independentista y jactarse, una vez más, de haber «derrotado» a España: «Nueve años después, tras tres intentos de extradición, de impedir investiduras a la Generalitat […], España ha fracasado en su propósito, y volveré a mi país, a Cataluña, sin tener que pedir permiso ni perdón, sin haber renunciado a nada».

El lugar elegido, el Press Club de Bruselas, es el mismo espacio que empleó hace nueve años para anunciar su huida a Bélgica y su voluntad de mantener el pulso al Estado más allá de las fronteras, desde su nueva residencia en Waterloo: «Las condiciones de entonces eran de una gran incertidumbre; iniciábamos un recorrido en el que nos teníamos que defender en condiciones muy adversas y luchar contra un Estado que había hecho de nuestro encarcelamiento una prioridad nacional», señaló el expresident, que se definió a sí mismo como «la máxima representación de la derrota que sufrieron el 1 de octubre del 2017».

Elogios a la UE

El político separatista agradeció a las «miles y miles de personas» que le han apoyado, a su equipo de abogados y a la «estrategia judicial» de Gonzalo Boye, que les procuró «no solo una defensa sino una ofensiva para poder obtener un marco jurídico mucho más favorable y definido del que teníamos en el 2017». Se refería así a la supresión del delito de sedición pactada por el PSOE y Esquerra mediante la reforma de la ley orgánica 14/2022, que mantuvo el de rebelión y modificó la malversación (y a la que Junts se opuso). También elogió a la Unión Europea, «porque gracias a los derechos garantizados por las instituciones europeas y a la garantía de independencia de sus tribunales hemos podido derrotar tanto el Estado español como a la ultraderecha presentada como acusación particular». Subrayó que el regreso se lo debe a la amnistía, «una ley que no querían ni el PP, ni Vox, ni el PSOE… que nos decían que era inconstitucional y que no pasaría los filtros europeos, mientras España gritaba «¡Puigdemont a prisión!». En este punto, recordó cómo hace siete años Pedro Sánchez se comprometió «solemnemente» a llevarlo ante la justicia española, y que hace cuatro Salvador Illa reiteró, «por dos veces para que quedara claro», que no habría amnistía «ni nada de eso». «El giro de 180 grados no lo hizo la convicción, sino lo que ellos mismos han reconocido varias veces: hacer de la necesidad virtud», añadió desafiante.

Recepción en el Parlamento

El dirigente amnistiado explicó los detalles del regreso. Volará desde Bruselas al aeropuerto de El Prat, y desde allí acudirá directamente a una recepción en el Parlamento autonómico, presidido por Josep Rull, de Junts: «Lo haré con la dignidad institucional que me comprometí a proteger; marché como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana escoge o destituye a sus presidentes, que es el Parlament». Gozará de escolta, coche oficial y oficina de expresidente, y la Generalitat ultima un dispositivo de seguridad especial. La Consejería de Interior de Núria Parlon ha pedido autorización al ministro Grande-Marlaska para que agentes de los Mossos puedan acompañarlo desde el inicio del trayecto en la capital comunitaria. En el parque de la Ciudadela, frente al Parlamento regional, las organizaciones secesionistas han convocado una manifestación de apoyo al expresident, que confía en ser recibido después por Salvador Illa. Fuentes de la Generalitat confirmaron que el encuentro se llevará a cabo (sin concretar fecha) en su despacho oficial de la plaza de San Jaime, en Barcelona. Más dudas tiene en poder reunirse con Pedro Sánchez o con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Sobre su futuro político dijo más bien poco, y en su partido, de capa caída en los sondeos tras la irrupción de Aliança Catalana, no se atreven a asegurar a ciencia cierta si acabará siendo de nuevo su cabeza de cartel en las autonómicas del 2028. Sí apeló a la unidad del independentismo, «hoy más dividido» que nunca, y emplazó a una nueva conferencia el día 17, ya en Barcelona, donde esbozará sus planteamientos.

Del aplauso a la indiferencia

El anuncio del próximo regreso de Puigdemont desató una ola de reacciones entre los partidos políticos, a pocos días de la cita con las urnas. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reivindicó la «convivencia» y la «prosperidad compartida» en Cataluña, facilitada por la ley de amnistía, mientras que el titular de Industria y candidato del PSC, Jordi Hereu, dijo que es «una victoria de todos». En cambio, el candidato del PP por Barcelona, Xavier García-Albiol, vaticinó que su vuelta «no va a tener ningún efecto» ni influencia. «No está ni en el banquillo ni en prisión», enfatizó Míriam Nogueras, de Junts. Para sus exsocios de Esquerra, hoy enconados rivales, «se merece todos los reconocimientos como presidente y como represaliado», en palabras de la número dos de la formación, Elisenda Alamany. Desde Podemos, Irene Montero aplaudió el regreso del expresidente catalán, que calificó como «la mejor noticia».

El líder de Junts solo se reunirá con el futuro jefe del Ejecutivo para hablar de la independencia

J.G.S. Bruselas / e. la voz

La despedida de Bélgica de Carles Puigdemont arrancó en el Club de Prensa de Bruselas, el mismo sitio donde hace 3.315 días explicó su salida de Cataluña. Desde allí dio casi todos los detalles sobre su regreso «sin pedir perdón ni permiso» tras aplicársele la amnistía, acompañado por su equipo de Waterloo y Barcelona y ante la mirada de decenas de corresponsales y periodistas llegados exprofeso. No se vio, sin embargo, a nadie de la cúpula de Junts per Catalunya.

Puigdemont tardará en volver a Cataluña más que otros amnistiados como Toni Comín, que regresó la misma semana del final de su caso. La fecha marcada por el expresident —el 12 de diciembre— queda entre unas elecciones generales en las que dice no haber querido influir y unas fiestas navideñas que volverá a pasar con su familia. Los 17 días hasta su regreso, además, servirán para preparar su nueva agenda, la logística de la mudanza y su adiós a Waterloo; el día 7 hará un acto de agradecimiento y despedida en Bruselas. También decidirá su futuro como diputado en un Parlamento de Cataluña que visitará nada más regresar.

De Bélgica se lleva «haber respirado mucha democracia, tolerancia y haber podido conocer a fondo las instituciones y valores europeos». Preguntado por La Voz, destacó cómo la sociedad belga «hace del diálogo y el debate político un área de crecimiento democrático». Sobre si dialogará con Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijoo, Puigdemont afirmó que «solo si es para hablar sobre la independencia de Cataluña».