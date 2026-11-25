La llegada de un cayuco con 53 inmigrantes rescatados este martes por la tarde por la Salvamar Mizar en aguas cercanas a El Hierro Gelmert Finol | EFE

El Hierro ha recibido este martes a 2.100 inmigrantes en 14 cayucos, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico, la cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España, según datos recopilados por Efe en los servicios de emergencia en La Restinga.

El balance incluye, al menos, 203 mujeres y 127 menores. Entre estos últimos hay un bebé de unos cuatro meses y la niña alumbrada en alta mar durante la travesía de uno de los cayucos rescatados a 70 kilómetros de El Hierro por la Guardamar Calíope.

Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes Canarias que los récords en esta ruta migratoria con 32 años de historia duran ya poco más de una semana: el que ha quedado ya desfasado se estableció el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria), una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados.

Ante esta situación, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se quejó este martes de que la mayoría de comunidades autónomas «no están colaborando» con la acogida de los 3.325 menores migrantes no acompañados que han llegado a El Hierro en lo que va de año —a excepción del País Vasco y Navarra— y planteó que intervenga la Fiscalía. Por la noche, en declaraciones a la Cadena Ser que recoge Europa Press, ha incidido en el «fracaso» de la «cooperación» del Ministerio de Exteriores y de Europa en los «países emisores» y destacó que «se sigue sin desplegar Frontex» en dichas costas mientras las condiciones para navegar son «buenas».

Clavijo ha depositado en la Comisión Europea la responsabilidad de «desplegar» toda su «capacidad diplomática» para que Gambia y Senegal «acepten» este cuerpo en el que «hay agentes de las fuerzas de seguridad de los distintos países», indicó el presidente canario.

El dramático balance del día

Entre los rescatados este martes en El Hierro hay personas de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritania y Mali) y un refugiado de Yemen.

El primer cayuco en llegar a la isla entró a las 2.45 horas en el muelle acompañado por la Salvamar Navia, con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros de Canarias. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3.00 horas, la Salvamar Acux llevó a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.

El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4.29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.

Sobre las 5.50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días. Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8.45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.

Las llegadas se han reactivado a primera hora de la tarde, cuando la Salvamar Ácrux ha prestado ayuda a otros dos cayucos, a las 12.55 y a las 13.10 horas, con un total de 186 ocupantes. Uno de ellos había partido desde Gambia hace siete días y transportaba a 140 personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissay y Guinea Conakry. Entre ellas había 37 mujeres, nueve menores y un bebé de dos meses.

El otro cayuco ha llegado de Dakar tras cinco día de travesía con 46 ocupantes, nueve de ellos menores. A bordo viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry.

Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, llegó por sus propios medios un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal). A bordo iban ciudadanos de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Burkina Faso y Mali, entre los que hay 36 mujeres y 20 menores.

Sobre las 17.30 horas llegó el noveno cayuco del día con la Salvamar Mízar, de nuevo desde Dakar, de donde salió hace seis días. Transportaba a 119 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau, entre ellas ocho mujeres y un niño.

La misma Salvamar escoltó una hora después a una décima embarcación con 157 personas, de las que 133 son hombres, 11 mujeres y 13 menores. Partió hace siete días desde Brufut, en Gambia, y sus ocupantes son de este país africano, así como de Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau.

En el undécimo cayuco del día viajaban 53 personas, entre ellos tres mujeres y dos menores que partieron hace siete días desde Tanjeh, en Gambia.

A las 20.20 horas, la Salvamar Mízar escoltó al muelle a otro cayuco con 126 personas de Senegal, Gambia y Guinea Conakry procedente de Senegal, con un grupo que incluye a ocho mujeres.

La misma Zalvamar salió de nuevo a recoger fuera del puerto a 172 personas rescatadas por la Guardamar Mízar a 70 kilómetros de la isla de dos cayucos procedentes de Gambia. Se trataba de nacionales de ese país, Senegal, Mali y Guinea Conakry, entre los que figuran 18 mujeres y diez menores (uno de ellos, la recién nacida).

Al filo de las 22.00 horas, llegaba al muelle la Salvamar Diphda el último cayuco del día con191 ocupantes, varios en mal estado de salud y uno de ellos ya fallecido.