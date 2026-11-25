De Suárez a Sánchez, medio siglo de meteorología electoral: Galicia vota bajo cualquier cielo
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Ni la lluvia, ni el frío, ni el calor han tenido una influencia significativa en la participación en las generales desde 197728 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La participación resulta decisiva en cualquier cita electoral. Depende de muchas variables como el contexto político, el interés que despiertan los candidatos y la capacidad de movilización de los partidos. Sin embargo, existe un factor