Domicilio de Mikel Otegi en Itasondo, en una fotografía de 1995 JUAN HERRERO

El militante de ETA Mikel Otegi, condenado por asesinar a dos ertzainas con una escopeta de caza en su caserío de Itsasondo (Guipúzcoa), ha quedado en libertad tras permanecer 23 años encarcelado y cumplir su condena, ha informado la asociación de familiares de presos Etxerat y ha confirmado el Gobierno Vasco.

Mikel Otegi, quien cumplía su pena en la cárcel alavesa de Zaballa, fue condenado a 34 años de prisión por asesinar a los ertzainas José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluze el 10 de diciembre de 1995, una sentencia que llegó en el 2012 después de un largo y polémico recorrido judicial.

Otegi no estaba integrado en ETA cuando sucedieron los hechos, sino que, según la sentencia, simpatizaba con la izquierda aberzale y estaba convencido de que las fuerzas de seguridad le acosaban por su ideología.

Una patrulla de la Ertzaintza detectó que conducía a velocidad excesiva y lo siguió hasta su caserío, donde Otegi disparó a los dos agentes con una escopeta de caza y posteriormente, aconsejado por su familia, se entregó.

Al no estar integrado en ETA, el caso no se juzgó en la Audiencia Nacional, sino en la Audiencia de Guipúzcoa. Fue el segundo juicio con jurado tras la reinstauración de esta figura y se celebró entre una gran polémica por la presión ambiental sobre los miembros del jurado. De hecho, 19 de los 36 candidatos iniciales presentaron excusas para no participar, un dato que contrastó con las cuatro únicas alegaciones presentadas meses antes en el primer juicio con jurado en Guipúzcoa, un caso de delincuencia común.

Otegi fue absuelto por un tribunal del jurado, que consideró que no era dueño de sus actos cuando hizo los disparos, que «se arrepintió» y que sufría un trastorno psíquico consistente en «una personalidad propensa» a creerse acosado «por parte de la Ertzaintza». Tras una enorme polémica y varios recursos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el veredicto y ordenó la repetición del juicio, pero en julio de 1997 Otegi huyó y acabó integrándose en ETA.

Fue detenido el 22 de febrero en el 2003 en Irulegi (País Vasco francés) junto con la etarra Aloña Muñoa. Otegi fue condenado en Francia en el 2005 a siete años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas y cuatro años después fue entregado a España. Tenía pendiente la repetición del juicio por el asesinato de los dos ertzainas pero la Audiencia de Guipúzcoa se inhibió y finalmente se celebró y fue condenado a 34 años de cárcel por la Audiencia Nacional.