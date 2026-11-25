Henri Parot, en una imagen del 2017 en la Audiencia Nacional Ballesteros | EFE

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha revocado el tercer grado que el Gobierno vasco concedió al dirigente de ETA Henri Parot por la «extrema gravedad» de los delitos por los que fue condenado y ha acordado que se mantenga en el régimen de semilibertad en que se encuentra actualmente.

Lo hace en un auto recogido por Europa Press en el que estima un recurso de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Parot y, al mismo tiempo, plantea una reforma legal para que las víctimas de delitos de terrorismo puedan recurrir resoluciones como los permisos de salida o las clasificaciones en tercer grado, al contrario de lo que ocurre ahora.

La resolución inadmite la personación de las víctimas de este procedimiento, pero acuerda trasladarles la correspondiente información conforme a lo establecido en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Leer más: En libertad Mikel Otegi, condenado a 34 años por asesinar a dos ertzainas en 1995

Respecto al caso de Parot, Castro señala que lleva 35 años en prisión, ha reconocido la actividad delictiva y el daño causado y está participando en actividades de voluntariado. Sin embargo, el magistrado respalda los argumentos de la Fiscalía, para quien la concesión del tercer grado resulta «precipitada», teniendo en cuenta que ya disfrutaba del régimen de semilibertad y que resulta «imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria del interno», condenado por acciones terroristas que provocaron la muerte de 39 personas.

En ese sentido, Castro subraya que no puede obviarse la «extrema gravedad» de los hechos delictivos, el «elevadísimo» número de víctimas mortales y el impacto que han producido en sus familias, amigos y en la propia sociedad. «Estas circunstancias no pueden quedar excluidas de la valoración que se efectúe a la hora de la clasificación en tercer grado», arguye.

Además, el juez aborda por qué no es posible admitir la personación de las víctimas en esta fase del procedimiento y propone la posibilidad de una reforma legal que pueda permitirles personarse en casos que afecten a sus intereses. «Que la víctima tenga una protección especial por parte del ministerio fiscal no debiera impedir que en aquellos casos en que la resolución administrativa o judicial afecte a sus intereses, especialmente en delitos cometidos con violencia o intimidación y considerare que supone un riesgo para su seguridad, se les permitiera ser parte en el procedimiento», señala.

A su juicio, la intervención de la Fiscalía en protección y garantía de los derechos de las víctimas «no debe ser causa incapacitante para que esta pudiera recurrir aquellas resoluciones para las que no existe actualmente previsión legal, como permisos de salida, aplicación del artículo 100.2. RP, clasificación en tercer grado».