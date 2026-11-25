Leire Díez, segunda por la izquierda, y Juan Manuel Serrano, en el centro, en su época de Correos Correos / Colpisa

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha imputado a Leire Díez, exdirectora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, y a Juan Manuel Serrano, expresidente de la empresa pública y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, por presuntas irregularidades en contratos cuando ambos eran responsables en la compañía.

La causa abarca cuatro supuestos delitos: fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La magistrada ha admitido una querella de Vox después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara su rechazo inicial y ha ordenado investigar al apreciar «elementos objetivos directamente constatables y obrantes en registros públicos».

Entre las operaciones bajo sospecha figuran adjudicaciones relacionadas con empresas del caso Koldo, un contrato con una sociedad del grupo del empresario Juan Carlos Barrabés -investigado por la Fiscalía Europea por sus cartas de recomendación de Begoña Gómez- y el negocio de transporte aéreo Correos Cargo. La juez también reclama documentación sobre un contrato de seguridad de unos diez millones de euros y sobre el encargo del Bono Cultural Joven.

La magistrada exige a Correos los expedientes completos de los contratos identificados en la querella, «incluyendo las comunicaciones internas y correos electrónicos de las unidades de contratación». La investigación deberá determinar qué ocurrió en cada operación y qué intervención tuvieron los querellados.

Serrano presidió Correos entre el 2018 y el 2023. Díez, conocida como la fontanera del PSOE, fue contratada en el 2021. Ambos están investigados también por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en otra causa sobre una presunta trama dedicada a interferir en procedimientos judiciales y a amañar decisiones administrativas.

En este nuevo procedimiento, Valcarce los cita para declarar el 9 de diciembre a las once de la mañana. La apertura llega después de una discrepancia entre la instructora y la Audiencia sobre el fundamento de las sospechas expuestas por Vox.

La juez había rechazado la querella al considerar insuficiente su apoyo en informaciones periodísticas. La Fiscalía defendió mantener esa decisión. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia concluye que se plantean «hechos y delitos concretos» respaldados por referencias a documentos oficiales, expedientes y declaraciones judiciales que pueden comprobarse.

El tribunal ordena realizar esas comprobaciones antes de decidir el futuro de la causa. Su resolución no da por acreditadas las acusaciones: exige investigar su contenido y determinar el alcance de las conductas atribuidas a los querellados.

Uno de los focos es Correos Cargo, la operación de transporte aéreo contratada con Evelop Airlines. La Audiencia destaca una cláusula según la cual los resultados negativos del ejercicio «serán asumidos íntegramente por Correos». El tribunal describe esa previsión como un «traslado sistemático de las pérdidas al erario público».

La magistrada requiere a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la carta dirigida al entonces presidente de Correos y los documentos sobre la autorización y el desarrollo de ese negocio. Pide expresamente la documentación relativa a «su conexión con los rescates de Globalia/Ávoris».

Otro bloque conecta con el caso Koldo. La juez solicita al Tribunal Supremo la declaración del empresario investigado Víctor de Aldama sobre los pagos de Correos. La Audiencia recoge que Aldama afirmó haber recibido ocho millones de euros de la empresa postal sin contrato formal.

Además, Valcarce reclama al órgano instructor de la Audiencia Nacional documentación sobre Correos y los mensajes relativos a la remisión de contratos a la trama. La resolución de apelación identifica correos electrónicos sobre el envío de un contrato antes de publicarse la licitación, un extremo que deberá examinarse en esta investigación.

Los magistrados también destacan el expediente de climatización en el que tres lotes adjudicados inicialmente por 122.389 euros pasaron a costar 479.192 euros tras readjudicarse a la intermediaria Trade Intermedia Brokers. La Audiencia enumera incrementos del 254 %, el 487 % y el 230 % en esos lotes.

Valcarce pide al Registro Mercantil las hojas de esa compañía, de Innova Next y de Sortis Telecomunicaciones. La contratación con Innova Next, vinculada al grupo Barrabés, motiva además requerimientos al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo para que aporten su expediente.

La investigación incorpora asimismo la adjudicación de seguridad a Trablisa por aproximadamente diez millones de euros. La Audiencia cita una resolución administrativa que instó a anularla al apreciar un conflicto de interés: el jefe del Área de Seguridad de Correos había trabajado para la empresa licitadora dentro de los dos años anteriores.

La juez reclama esa resolución y el expediente correspondiente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A Correos le exige también los documentos del encargo del Bono Cultural Joven con intervención de Bnext, incluidas las comunicaciones internas relacionadas con su contratación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá entregar sus informes sobre el grupo postal desde el 2019. Entre ellos figura uno que identifica riesgos de subvenciones cruzadas, sobrecompensación del servicio postal universal, empaquetamiento de servicios y ventajas de acceso a infraestructuras en la contratación interna del grupo.