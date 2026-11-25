Jonathan Barral, votante ciego: «Perdías el anonimato cuando te ayudaban a ubicar las papeletas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Este domingo 29 de noviembre unas 3.552 personas ciegas votarán de forma autónoma y secreta gracias a los kits de voto accesible, cuyas solicitudes se triplicaron respecto a hace cuatro años26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Este domingo 29 de noviembre unas 3.552 personas ciegas votarán de forma autónoma y secreta gracias a los kits de voto accesible, cuyas solicitudes se triplicaron respecto a hace cuatro años, según la ONCE. También