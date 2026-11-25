Carril roto en Adamuz, fotografiado después del accidente del 18 de enero. Redes

Los investigadores de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (Aitat) advierten del riesgo de que se repita una tragedia como la de Adamuz, en la que murieron 46 personas el 18 de enero. Su borrador de informe remitido al juzgado que investiga el siniestro alerta de deficiencias de seguridad que siguen sin corregirse.

La advertencia afecta a los sistemas que detectan la ocupación de las vías, que no están diseñados para identificar roturas de carril como la que provocó el siniestro. El documento ha sido remitido a Cristina Pastor, la jueza de Montoro que instruye la causa.

En paralelo, los tres peritos judiciales encargados de esclarecer el accidente apuntan a una soldadura mal ejecutada y a un hundimiento de la vía entre las posibles causas. Su avance pericial, de 81 páginas, analiza cómo un desnivel de 6,4 milímetros en un raíl pudo sobrecargar el contrario y acelerar su fractura.

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Los ingenieros manejan tres hipótesis principales: una ejecución defectuosa de la soldadura que unía carriles de distinta antigüedad y dureza, una cesión del terreno y las cargas generadas por esa irregularidad geométrica. Advierten, sin embargo, de que todavía deben recibir y analizar información que podría modificar sus planteamientos.

El desnivel había sido detectado en octubre del 2025. Los expertos explican que ese bache pudo alterar el movimiento de los trenes y trasladar esfuerzos al otro carril por la rigidez de los ejes y la transferencia de masas. Lo denominan «efecto balancín».

El paso continuado de convoyes habría agravado ese desgaste. «Este castigo vibratorio se concentra en los puntos más débiles de la vía: las soldaduras (especialmente si son aluminotérmicas o unen cupones de distinta dureza)», recoge el informe.

La unión investigada conectaba precisamente dos raíles de características diferentes: uno de calidad R260, procedente de los inicios de la construcción de la línea Madrid-Sevilla, y otro R350, instalado durante la renovación del 2025. Los peritos estudian si existía un «microdefecto interno invisible», como un poro o una falta de fusión, que facilitara la propagación de grietas.

El documento también examina incongruencias en los partes de trabajo y el reparto de las comprobaciones entre la unión temporal de empresas adjudicataria, integrada por Ferrovial, Azvi, Convensa y Guinovart, y Ayesa, responsable de la asistencia para el control de las obras.

El proyecto exigía revisar todas las soldaduras con líquidos penetrantes, ultrasonidos y controles geométricos. Los peritos advierten de que, si la documentación recibida es correcta, los ensayos con líquidos penetrantes se repartieron entre ambas partes sin una comprobación adicional de contraste.

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Entre los antecedentes que consideran «hechos ciertos» figuran la acumulación de balasto en el centro de la vía desde al menos el 31 de octubre del 2025, las marcas en las llantas de trenes que circularon la mañana del siniestro y una caída de tensión registrada 22 horas antes del accidente.