La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia). Marcial Guillen | EFE

Una mujer de unos 30 años fue presuntamente asesinada este jueves por su pareja en la localidad murciana de Bullas, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 11.46 horas el aviso de agentes que solicitaban asistencia sanitaria urgente para una chica que se encontraba gravemente herida, aunque a su llegada los sanitarios tan solo pudieron certificar su muerte.

El novio de la chica se encuentra fugado y el suceso, ocurrido precisamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se investiga como un crimen machista. En las inmediaciones de la localidad se ha establecido un amplio operativo de búsqueda conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil para dar con la pareja. La Policía Local también ha establecido controles en las salidas del municipio.

La mujer asesinada, natural de la pedanía murciana de Beniaján, no figuraba dentro del sistema Viogén, que se encarga del seguimiento de los casos por violencia machista, con su novio, pero sí que había registradas denuncias por su anterior pareja, que se encuentra en la actualidad en prisión.

La víctima tenía dos hijos

Según pudo saber este periódico, la víctima tenía dos hijos, de 15 y 10 años, que se encontraban en sus centros educativos en el momento del crimen y a los que se les va a proporcionar atención psicológica desde el Ayuntamiento, según aclaró la alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz.

Muñoz condenó de forma enérgica este asesinato machista: «Es una absoluta desgracia para Bullas, para la Región de Murcia, para España y para el mundo. Que sigan pasando estas cosas es una desgracia tremenda y ojalá un día podamos dejar atrás estos crímenes contra las mujeres».

De confirmarse, sería el segundo caso de violencia de género registrado este año en la Región de Murcia, tras el asesinato de Gloria, de 44 años, a manos de su expareja en el centro comercial Carrefour Infante de Murcia el pasado agosto.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, condenó rotundamente «este asesinato, que vuelve a mostrar la peor cara de la violencia de género». «Todo mi cariño y apoyo a la familia y seres queridos de la mujer asesinada», compartió a través de redes sociales.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se unió a la condena del crimen. «No hay peor noticia que se pueda recibir en un día como hoy. No vamos a parar hasta erradicar la lacra de la violencia hacia las mujeres».

016 El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.