Laura Escanes y María Pombo. x

El futuro de la democracia española se juega en las urnas este 29N pero también en las redes sociales. Cada scroll cuenta. No solo son determinantes los fragmentos de pocos segundos que se extraen de debates electorales como el cara a cara entre Sánchez y Rajoy o momentos virales de los mítines como los bailes del presidente del gobierno o las alusiones del líder de los populares a plataformas como Spotify o TikTok, sino que se está librando una verdadera «guerra» abierta entre las influencers patrias más destacadas, siendo especialmente destacado el enfrentamiento directo entre María Pombo y Laura Escanes, que ha derivado en una ola que ha arrasado con todo y ha generado que todos ellos se posicionen por primera vez sobre sus partidos afines públicamente. IAB Spain, junto con Primetag, plataforma analítica y de medición de ROI de marketing de influencia, cifran en unos 285.000 los influencers activos a con más de 10.000 seguidores en Instagram y TikTok actualmente en España.

La mecha que ha prendido todo un incendio en las redes ha sido, por ejemplo, el vídeo subido por Laura Escanes (con un pódcast premiado con un Ondas y expareja de Risto Mejide) junto con otros conocidos rostros del mundo de las redes, bailando la canción viral creada por IA que apoya al socialismo y que anima a votar a Pedro Sánchez. La publicación incluso fue respondida por el político con un «Vamos chicos», lo que desató la polémica y las críticas públicas de sus compañeras de profesión, con las que muchas de ellas compartió amistad en el pasado. Ante uno de los comentarios que criticaban la actitud de Escanes posicionándose políticamente, María Pombo respondió con un «amén», lo que Escanes se tomó como un claro apoyo a los ataques que estaba recibiendo. Desde ese momento, Escanes no se ha quedado callada y ha compartido en sus perfiles los comentarios despectivos y amenazas que le llegan a diario de otros creadores de contenido y seguidores en general por su actitud, con la que no concuerdan.

«Ojalá te mates» o «Espero que ningún marroquí viole o mate a tu hija», «ojalá te mueras no mereces vivir en este país donde la gente está sin poder llegar a fin de mes» o «estás en la lista, no quieras una hija huérfana», son solo una parte de las negativas y amenazantes respuestas que recibe en sus publicaciones. Escanes ha querido aclarar contra quien dirige su indignación y argumentó de Pombo y otras compañeras digitales que «una chica hace un vídeo diciendo que los de izquierda no recibimos hate ni amenazas, diciendo que ojalá los de la derecha pudieran decir abiertamente a quién votan sin que se les amenace o insulte y en el mismo vídeo me insulta». Según ella, el origen de todo está en que otras influencers hayan aplaudido los mensajes negativos que ha recibido. «Estás justificando esos insultos para defender tu voto. Así que sí, mucha decepción con algunas compañeras», dijo tajante a preguntas de los medios esta semana.

Tras todo lo sucedido, Pombo y Escanes dejaron de seguirse en Instagram, poniendo la guinda a un sinfín de desavenencias que les habían enfrentado, aunque menos directamente, en el pasado. Sobre el resto de implicadas, ha matizado que «con algunas he podido hablar y se han disculpado y lo han borrado, que ya es mucho». Influencers nacidas de la televisión como Naomi Asensi, de la Isla de las Tentaciones, se han pronunciado en sus perfiles alegando que hablaría de política porque hay elecciones pero anunciando que duda que lo haga de nuevo en el futuro. En varias capturas ha tocado temas como la reforma laboral, el salario mínimo, los autónomos, la sanidad privada o los derechos LGTBIQ+. «Para mí tener una situación privilegiada y ser de izquierdas no es ninguna contradicción», concluyó.

La concursante de realities como Supervivientes o Gran Hermano, Sofía Suescun, también se ha pronunciado sobre la ola de odio que circula en las redes y contó que se levantó con mensajes de odio, insultos y amenazas y whatsapps de personas «intentando imponerme un pensamiento único, intolerante y absolutamente retrógrado». También pidió «respeto a quien piensa diferente». Laura Matamoros, hija del televisivo Kiko Matamoros, publicó un comentario recordando que fue criticada desde que en marzo habló de política en un pódcast. Sobre Escanes, considera que «no es víctima de nada más allá que de una sociedad perturbada sin moral ni ética». También la presentadora y actriz Masi Rodríguez ha revelado con sorna en sus redes que «me gusta ir de frente en la vida», con una clara alusión al Frente Amplio sin nombrar directamente a la formación.

La modelo e influencer Jessica Goicoechea, que ya hizo comentarios políticos anteriormente en los que fue criticada por ciertos tintes racistas en sus palabras, dijo sobre esta polémica política en sus redes que está cansada de escuchar que «si gana la derecha vamos a retroceder», lo que considera «el mismo mensaje de siempre que ya no cuela». Remarcó que apoya «una inmigración ordenada y legal» y sentenció que «no me da miedo el cambio, me da miedo seguir igual». En clave gallega, la influencer Rebeca Stones ha optado por posicionarse mostrando su voto al BNG. Asimismo, en el vídeo de Escanes que causó la discordia, también se pronunciaron creadoras con grandes comunidades de seguidores como la sevillana Rocío Osorno o el creador de contenido Tomás Páramo, que basa su contenido en moda y eventos y el día a día de su numerosa familia. «Yo abiertamente digo que a Pedro Sánchez no lo voy a votar», dijo la andaluza en un comentario, mientras que Páramo apuntó que respeta que cada uno vote a quien quiera pero que «con el historial político de Pedro Sánchez lo que me cuesta entender es qué hay que celebrar y eso me transmite este baile».

Por su parte, la muchas veces polémica Aída Nízar invitó a votar a Vox e hizo un llamamiento a que vuelva «la España de esplendor», dejando claro también su apoyo al PP. También dos de las artistas españolas más populares, Rosalía y Aitana, ambas catalanas, se pronunciaron públicamente sobre el 29N. «Tengo 27 años, sé que estoy en una situación muy privilegiada, pero me es inevitable pensar, sobre todo, en la gente de mi generación, a los que les es imposible independizarse, vivir una vida tranquila», dijo Aitana al recoger el premio GQ a la mujer del año, mientras invitó a «seguir avanzando y no retrocediendo».

La ganadora de varios Grammy latinos por su último disco, Lux, se pronunció en un momento icónico, al entregar el premio de Fenómeno Cultural del Año de los 40 principales al artista Guitarricadelafuente, protagonista del éxito de Los Javis sobre una obra inacabada de Lorca, La Bola Negra, y que aspira al Óscar. «Cuando los tiempos son convulsos y todo es cuestionado, películas como ésta son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que hubo figuras como Lorca, que a través de su poesía expresó algo tan difícil de expresar en su época, precisamente por eso, hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo», celebró ante los aplausos de todos los asistentes.

600 voces de la cultura con el Frente Amplio

«El lunes eran 200. Hoy son ya 650 voces de la cultura pidiendo el voto para el Frente Amplio», celebró el partido liderado por la candidata a la presidencia del gobierno Ada Colau. Entre los firmantes, destacan grandes nombres: desde Javier Bardem o Rodrigo Sorogoyen hasta Rosa Montero, Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Tristán Ulloa, Nathalie Poza o Melani Olivares, entre muchos otros.

Por su parte, la popular actriz Loles León, muy querida por su papel en la serie Aquí no hay quién viva, intervino en un pleno del PSOE en Cataluña junto con Pedro Sánchez: «Somos las abuelas de los años 70 con las tetas bien puestas todavía. Lo que ha costado conseguir, lo que tenemos ahora no lo podemos dejar. Hay que luchar».