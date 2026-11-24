El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valoró en una rueda de prensa en Madrid las decisiones tomadas por la Comisión Interministerial de Inmigración ante la constante llegada de cayucos al archipiélago canario. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sostuvo este martes que la mayoría de comunidades autónomas «no están colaborando» con la acogida de los 3.325 menores migrantes no acompañados que han llegado a El Hierro en lo que va de año —a excepción del País Vasco y Navarra— y planteó que intervenga la Fiscalía.

Clavijo mantuvo en Madrid una reunión con el Gobierno central para abordar la crisis migratoria que vive la isla, donde hasta el 24 de noviembre han llegado al menos 12.042 migrantes y el cálculo es que llegarán otros 4.000 hasta finales de año. Mientras tanto, 1.022 menores de los 3.325 han sido trasladados a la Península, algo que el presidente canario ve insuficiente.

En una rueda de prensa posterior a la reunión interministerial, explicó que el sistema de derivaciones hacia otras comunidades autónomas está funcionando «razonablemente bien», pero reprochó que las autonomías aleguen falta de plazas o de recursos, lo que ralentiza todo el proceso. «El ritmo de salida es inferior al de llegada». Por ello, planteó pedir a la Fiscalía General del Estado que emita instrucciones para agilizar el traslado y obligar a las comunidades a cumplir con lo establecido.

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En la reunión interministerial se planteó que sean las oenegés quienes se hagan cargo de acoger a estos menores con la intención de agilizar los traslados, siempre y cuando se cuente con las certificaciones y autorizaciones de las autonomías. En esta línea, Clavijo indicó que el mecanismo de reubicación estará vigente hasta julio del 2027, lo que supone un blindaje jurídico que evita que «caiga el sistema».

Mantener este marco será una exigencia de Coalición Canaria, su partido, para dar o no su apoyo al próximo Gobierno que salga de las urnas el domingo. Más allá de eso, Clavijo afeó a Gambia y Senegal su falta de colaboración: la llegada constante de cayucos a El Hierro evidencia, a su juicio, «un control laxo» de las fronteras y de las salidas.