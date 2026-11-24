Los consulados recogen en cajas de cartón los votos de quienes han sido excluidos del censo por orden del Tribunal Supremo. En la imagen, el consulado en Buenos Aires. Cecilia Vázquez

La llamada ley de nietos aprobada por el Gobierno ha desatado la polémica en cuanto a la limpieza del voto de los españoles en el extranjero. El Tribunal Supremo decidió suspender cautelarmente el voto a los 162.454 nacionalizados al amparo de esa ley que no han podido demostrar documentalmente que son descendientes de emigrados que «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Tan solo 901 de los nacionalizados en virtud de esa norma podrán votar finalmente y muchos de los votantes en el extranjero están denunciando situaciones de caos en los consulados por la desorganización reinante. La ley de nietos se aprobó el 5 de octubre de 2022, pero solo una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que presumía la condición de exiliado de todos aquellos que hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, otorgándoles esa condición sin necesidad de acreditarla documentalmente.

Esa instrucción fue recurrida por Vox e Iustitia Europea y el Supremo acabó dándoles la razón. Sin embargo, en los consulados, en los que hay largas colas para votar, se han instalado cajas de cartón en las que se están recogiendo los votos de las personas excluidas del CERA, a la espera de que el Supremo emita una sentencia definitiva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se basó en las críticas de PP y Vox para afirmar que esos dos partidos no aceptarán el resultado de las urnas el próximo domingo si no suman mayoría absoluta y no pueden gobernar. Sánchez aseguró que lo que han «recortado» ambas formaciones es el derecho al voto de los nacionalizados con la conocida como ley de nietos.

El presidente se preguntó si el PP está poniendo «en duda» un sistema «absolutamente garantista, limpio» y reconocido internacionalmente, y si Vox está afirmando que, si ambos no suman, es que «se ha hecho trampas».

Exteriores defiende el método

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, expresó su «inquietud» por las «urnas de cartón» en los consulados, aunque añadió que tiene «fe en que los cónsules blinden los votos». Feijoo recriminó a Pedro Sánchez que sostenga que PP y Vox no aceptarán los resultados de las elecciones. Preguntado por las informaciones que hablan de caos en el voto de nacionalizados y residentes en el extranjero, respondió: «Obviamente me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad, pero que no cumplen la ley en virtud de la cual se les concedió la nacionalidad y el derecho al voto».

Feijoo destacó que «nunca» había pasado tampoco que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC) «detectasen irregularidades en el acceso a la nacionalidad y, en consecuencia, en el acceso al voto». El líder popular precisó que una cosa es «otorgar la nacionalidad a los nietos de los exiliados» y otra extenderla a un «tataranieto» y a aquellos que se fueron «antes de la guerra, en el año 1900».

El Ministerio de Asuntos Exteriores defiende que con esas urnas de cartón en los consulados solo se está cumpliendo «escrupulosamente» con las indicaciones recibidas del Supremo.