El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, (c) en Ferrol. PSOE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, advirtió este miércoles en Ferrol del «peligro» de que gobiernen PP y Vox porque, según sostuvo, llevarán a cabo un plan de privatización de empresas públicas, como Navantia, con el que desharán «os esforzos do Goberno de España por reflotar» los astilleros y la sede de la empresa en Ferrolterra. «[La derecha y la extrema derecha] a quere poñer en venda», afirmó.

En su discurso, el líder de los socialistas gallegos alertó de que quienes él considera que «pretende recortar os dereitos das mulleres», refiriéndose al PP y Vox, también hará recortes en el «patrimonio de todos». «É un potencial enorme que nós non estamos dispostos a poñer en venda», sentenció Besteiro respecto a su oposición a un Ejecutivo conservador.

Así, ha destacado una «inversión por encima de los ocho mil millones de euros» en sus centros productivos y el impulso a programas en ejecución como las fragatas F-110 para la Armada.