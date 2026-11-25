Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Chema Moya | EFE

El 45 % de las promesas lanzadas en campaña electoral son propuestas que los propios partidos no han defendido ni votado durante la última legislatura, de acuerdo con el análisis publicado este miércoles por Llorente y Cuenca. La consultora analiza más de 800 medidas propuestas por las distintas fuerzas políticas en seis sectores estratégicos (vivienda, transportes, energía, seguridad y defensa, salud, y banca), de las que el mayor número (344) se concentra en el ámbito de la vivienda y el sector inmobiliario. Según el análisis, la mayoría de los partidos coinciden en que hay que ampliar el parque público de vivienda, mientras que las diferencias son más claras para el mercado del alquiler, con PP y Vox que optan por actuar a través de los impuestos, frente a PSOE y Frente Amplio que hablan de topar precios en zonas tensionadas. En seguridad jurídica, PP, Vox y Junts coinciden en normas antiokupación con desalojos en un máximo de 48 horas. En seguridad y defensa, con 215 medidas, el debate ha estado monopolizado por la inmigración y el control fronterizo, con un consenso amplio en reconocer a la Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo y equiparar sus condiciones de jubilación.

Las medidas en transportes e infraestructuras (183) se han disparado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), un ámbito en el que se coincide en la necesidad de auditar la red de trenes y dar prioridad presupuestaria a su mantenimiento, aunque algunos como Frente Amplio y Podemos reclaman la renacionalización del sector.

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Sobre energía (59 medidas) predomina el acuerdo en aplicar alivios tributarios, aunque la discrepancia está en las fuentes de energía, con PP y Vox reclamando la prórroga de la centrales nucleares. El sector financiero cuenta con el menor volumen de propuestas (17), con consenso entre PP y Frente Amplio en cuestiones como garantizar la atención presencial a mayores y reactivar la Autoridad independiente de defensa del cliente financiero.