Voto por correo y en consulados para el 29N: «Las colas eran kilométricas, no se veía el final»
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Unos 2,8 millones de españoles que residen en el extranjero ya ejercen su derecho a voto para el 29N desde el pasado sábado y hasta el jueves25 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 29N España está llamada a votar, pero desde el pasado sábado y hasta el jueves casi tres millones de españoles que viven en el extranjero ya depositan su papeleta en las urnas. Cada voto