Una oficina de expedición del DNI en una imagen de archivo

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que autorizó la utilización del sistema de DNI electrónico MiDNI como medio de identificación de los electores en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Esta decisión llega después de constatar que han sido subsanadas dos deficiencias críticas de seguridad detectadas por el Centro Criptológico Nacional en uno de los dispositivos destinados a verificar la identidad de los votantes. El auto, de 33 páginas y del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, revela que los técnicos del organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) identificaron inicialmente «dos hallazgos de severidad crítica». Una segunda revisión permitió comprobar que habían sido subsanados, aunque afloraron otros dos problemas de menor gravedad. Interior ha contratado en régimen de alquiler 61.603 dispositivos para verificar la identidad de los electores que utilicen el DNI digital.

El pasado 5 de noviembre la utilización de MiDNI en los colegios electorales supuso la suspensión que mantenía desde marzo sobre este mecanismo de identificación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima así la petición formulada por Iustitia Europa, que pretendía dejar sin efecto de forma provisional la decisión adoptada por el organismo electoral el pasado 5 de noviembre. La resolución mantiene por tanto la vigencia del acuerdo de la JEC mientras se tramita el procedimiento judicial. La asociación había solicitado la adopción de medidas cautelares para impedir que los electores pudieran utilizar MiDNI como mecanismo de acreditación de su identidad durante la jornada electoral. El sistema MiDNI permite acreditar la identidad mediante el teléfono móvil, utilizando el DNI electrónico en formato digital. Su incorporación como medio de identificación en los colegios electorales fue autorizada por la Junta Electoral Central mediante el acuerdo del 5 de noviembre, que ahora ha sido objeto de impugnación ante el alto tribunal.

El sistema MiDNI permite acreditar la identidad mediante el teléfono móvil

Iustitia Europa acudió al Supremo para tratar de frenar su aplicación antes de la celebración de los comicios. Sin embargo, los magistrados han rechazado la suspensión cautelar solicitada, por lo que no se paraliza la decisión de la Administración electoral que permite utilizar este sistema de identificación. El auto remitido por el tribunal no incluye el punto primero de sus fundamentos jurídicos, una omisión que responde a la voluntad de evitar la eventual comunicación de algún dato técnico sensible. De este modo, la resolución se ha trasladado sin ese apartado, aunque sí permite conocer la decisión adoptada por la Sala respecto a la petición de Iustitia Europa.

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Esta no es la única resolución relacionada con el proceso electoral que ha dictado la misma Sección Cuarta del Supremo. El tribunal también ha rechazado una segunda solicitud de medidas cautelares, en este caso presentada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción, que pretendía paralizar de manera inmediata el procedimiento organizado en las oficinas consulares para recoger los sobres de votación de personas no censadas.

La asociación había acudido igualmente a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar que se ordenase la suspensión urgente de ese proceso. Sin embargo, los magistrados consideran que se trata de una pretensión cuyo conocimiento corresponde a la Junta Electoral Central, por lo que rechazan adoptar la medida cautelar reclamada. La segunda resolución sitúa así el foco en las competencias de la Administración electoral para conocer de las cuestiones relacionadas con el procedimiento de recogida de votos en las oficinas consulares. El Supremo entiende que es la JEC el órgano al que corresponde pronunciarse sobre esta controversia, en lugar de acordar directamente la paralización solicitada por la asociación.

Ambos autos se producen en el contexto de la preparación de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y afectan a dos aspectos distintos de la organización y el desarrollo del proceso electoral: por un lado, los mecanismos de identificación de los votantes mediante el DNI electrónico y, por otro, el procedimiento de recogida de sobres de votación en las oficinas consulares. Con estas dos decisiones, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las medidas cautelares planteadas por las dos asociaciones y evita, en el caso de MiDNI, que quede suspendida provisionalmente la autorización concedida por la Junta Electoral Central. En el segundo asunto, el tribunal remite la controversia sobre la recogida de los sobres de votación al ámbito competencial del organismo electoral.