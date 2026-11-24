El candidato de ERC, Gabriel Rufián, durante un mitin en Barcelona. Alejandro Garcia | EFE

«Soy independentista, progresista, feminista, ecologista, pero soy salvajemente antifascista». Gabriel Rufián candidato de ERC y apoyo de Irene Montero en Podemos

Zasca de Ester Muñoz, portavoz del PP, a Rufián. Le llamó en el debate a ocho Braveheart de Temu (de palo). Rufián, 44 años, tiene talento. Pero está como las maracas de Machín. Quería ser el cartel protagonista del todo a la izquierda del PSOE, pero el padre Junqueras le ordenó volver a la casa secesionista de ERC en Cataluña, para cobrarle haberle amamantado. Ahora hace campaña con la mano derecha reaccionaria de cualquier independentista con ERC, mientras con la mano zurda protagoniza con Irene Montero la pareja del destape hablando con Broncano de comer el coño y comer el culo. Descubriendo el multiverso del poliamor. Conceptos elevados para gobernar. No lo pongo en duda. A Rufián se le está yendo la pinza en los mítines. Habla de hermanos, vamos a frenar a los fascistas que están a la puerta de la ciudad, en modo Espartaco. O en plan: tú también, hijo mío. Dice que derrama la sangre de su corazón en la sangre del corazón de los que están contra la llegada de los salvajes.

A Rufián le gusta Madrid y no quiere perder su posición en la noche del Foro. Es rápido como una metralleta en la distancia corta de los tuits de X. Pero elegir a estas alturas a Irene Montero es como querer agarrarte a la coleta inexistente de Pablo Iglesias, uno de los tipos más pillos y que mejor habla, al que hemos sobrevivido en la política española. Le irá bien en Cataluña. Y nunca sabremos qué habría pasado si Junqueras le hubiese dado el pasaporte diplomático para sustituir a Fashionaria Díaz como cuarto en el póker de candidatos.

En el Congreso demostró que sabe pisar el área minada mejor que Raphinha. Es un señor, pero al final le puede su apellido. Es un Rufián. Otro en la vida de Irene Montero. Mitineando con ella en Madrid, el candidato de ERC por Barcelona, así es la política catalana y España lo permite, soltó esta maravilla literal que antes resumí para evitarles el trauma: «Camarada, os habla vuestro hermano. El fascismo está a las puertas de la ciudad y vosotros la estáis defendiendo. Los hijos del pueblo saben, sabéis, que tenéis las armas adecuadas, reales, para ganar esta guerra. Que el faro de la historia ilumine vuestros actos y vuestra conciencia». Al parecer, no tenía fiebre ni espasmos. Lo recitó con soltura. Si fuese español, sería un grande de España. Pero es catalán y es un condado en lo que fue Corona de Aragón, mal que le pese. Lo único seguro de toda esta película electoral es que le seguiremos pagando el sueldo de diputado. Así de generosos somos en este espectáculo de país. Los encantadores bufones siempre se sientan en la mesa. Irene y Gabriel asociados son la unión de la nada y el humo.