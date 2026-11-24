Foto de archivo de una de las manifestaciones celebradas en la Plaza del Sol en Madrid el pasado octubre. Rodrigo Jiménez | EFE

El pasado 2 de octubre, el Gobierno vio como el Congreso de los Diputados rechazaba los conocidos como «decretos Maricarmen». Esto no solo anuló la entrada en vigor de las medidas que proponía el Ejecutivo, sino que también