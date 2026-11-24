La «legislatura de la vivienda» en datos: alquileres más caros y menos casa que hogares
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Voz analiza el incremento de los precios, la creación de nuevos inmuebles y el reparto de titularidades25 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado 2 de octubre, el Gobierno vio como el Congreso de los Diputados rechazaba los conocidos como «decretos Maricarmen». Esto no solo anuló la entrada en vigor de las medidas que proponía el Ejecutivo, sino que también