Grupos de radicales han increpado en Andoain a Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso Javier Etxezarreta | EFE

Grupos de radicales han increpado, abucheado e insultado este martes a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y al cabeza de lista a esta Cámara por Guipúzcoa, Jon Echeverría, durante un mitin celebrado en Andoain, en torno al que la Ertzaintza había establecido un dispositivo de Seguridad. Se da la circunstancia de que anoche durante el debate a ocho que enfrentó a los portavoces de los grupos parlamentarios en RTVE, Ester Muñoz preguntó al de EH Bildu, Óscar Matute, si le iba a mandar a sus «cachorros» cuando este martes acudiera al País Vasco. Precisamente Echeverría fue arropado la semana pasada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que modificó su agenda de campaña para desplazarse a Guipúzcoa y arropar al candidato del PP al Congreso por esta circunscripción, después del intento de agresión sufrida durante un acto de campaña en Hernani. «Una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco», denunció el propio candidato sobre lo sucedido en redes sociales. Asimismo, hace unos días el presidente de los populares dejó claro durante un mitin en Santander en el que cargó contra el PSOE y EH Bildu que su partido no renunciará a hacer campaña en el País Vasco.

Cruce de acusaciones en el debate a ocho

El candidato de Bildu al Congreso, Oskar Matute, rechazó de forma tajante las agresiones en Hernani contra el PP guipuzcoano y animó a los populares a ir más a Euskadi a hacer campaña para que quede en evidencia su «desconexión» con ese pueblo. Enseguida, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, preguntó a Matute si irían sus «cachorros» al acto que tenía programado este martes en esa comunidad. Ambos se han enzarzado en el debate a ocho que ha tenido lugar anoche en TVE después de que el diputado abertzale haya comenzado su turno en el apartado de pactos para mostrarse «harto» de que se utilice continuamente «el fantasma de ETA» para «tapar carencias propias».

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«Yo no tengo cachorros», replicó el representante de Bildu, quien ha remarcado que en Bildu no tratan de forma «tan despectiva» a las personas. «Las ideas las combato, pero a las personas las respeto», ha zanjado. Matute también reiteró su «solidaridad» con las víctimas de la extinta banda terrorista y ha dicho entender su «dolor», al tiempo que ha pedido «verdad, justicia y reparación». Tras lamentar lo «triste» que es «tener siempre a ETA en la boca», Matute quiso dejar claro que Bildu también condenase los incidentes en Hernani e hizo un llamamiento al PP a acudir más a Euskadi porque su discurso, ha dicho, «no hace más que alimentar los votos hacia la formación abertzale».

El secretario general del PP ha señalado que «España no merece el gobierno que tiene, no merece un gobierno incapaz de condenar la violencia, un gobierno incapaz de poner los medios necesarios para que en cualquier rincón de España, cualquier candidato pueda desarrollar su tarea política con plena seguridad». «Creo que son hechos tremendamente lamentables y yo por eso quiero reiterar todo el apoyo de la dirección nacional del partido a nuestro candidato, Jon Echeverría, un valiente, un joven brillante de 22 años que demuestra la valentía de una juventud española que se niega a que nadie les cierre la boca», ha añadido Miguel Tellado.

Además, ha recordado que cuando Echeverría sufrió el primer ataque en Hernani, el PP ya se dirigió al Ministerio del Interior, «enviándole una carta pidiéndole protección para que el candidato del primer partido de España en esa provincia, para que pudiese hacer campaña con normalidad, lo que se espera en cualquier democracia moderna». «Telefoneé personalmente al ministro Marlaska, aún estamos esperando a que Marlaska conteste a esa llamada. Nos remitió una carta diciendo que pasaba esa información al consejero de Interior del Gobierno vasco y Marlaska se desentendió de la seguridad de un candidato que aspira a ser diputado», ha lamentado.