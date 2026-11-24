Un avión de la compañía Plus Ultra en el aeropuerto de Barajas Alberto Ortega / Europa Press

La aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate da nombre a la investigación alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado de permitir nuevas reservas hacia Caracas, su último destino regular tras la suspensión de los vuelos a Lima y Buenos Aires. El sistema de la compañía permite iniciar la búsqueda y seleccionar asientos, pero no muestra fechas ni tarifas disponibles hacia la capital venezolana. En la parte superior de la página, eso sí, se mantiene un aviso sobre que la ruta continúa «sin ningún cambio operativo o comercial». Esta decisión responde «a un ejercicio de responsabilidad y prudencia» para gestionar la situación mientras se siguen analizando las opciones disponibles, explicó a Efe la línea aérea, que continúa trabajando en el marco de una reestructuración iniciada hace diez días. Ante el comité de empresa, la compañía reconoció el agravamiento de su entorno económico, operativo y laboral.

Plus Ultra mantiene negociaciones abiertas con sus acreedores, entre ellos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que debe 53 millones de euros, y también con los representantes de la plantilla (679 trabajadores). A los sindicatos se les avisó hace dos semanas de la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyo alcance aún se desconoce.

Diecinueve millones tarde

La subida de precios del combustible por la crisis en Oriente Medio recrudeció el escenario de la empresa, que el pasado mes de marzo incumplió la devolución de parte de la deuda al Estado: 19 millones de crédito ordinario. Tras ese tropiezo, la dirección cambió de manos, negoció un nuevo calendario de pagos y rediseñó el plan de viabilidad. Pese a ello, Plus Ultra llegó en agosto a la mitad del ejercicio fiscal con pérdidas de 31 millones de euros. El presupuesto para el combustible, que antes de la crisis del petróleo era de 69 millones de euros, se había disparado hasta los 105 millones, según El País.

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«Adicionalmente, otros eventos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos han dado al traste con las expectativas del sector», concluyó la línea aérea. Los viajeros afectados recibirán una notificación por correo electrónico y las solicitudes se atenderán conforme a la normativa vigente, dando prioridad a los vuelos más próximos.

En el 2021, después de la pandemia, Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros de la SEPI. De ellos, 34 millones tomaron forma de crédito participativo, que debe devolverse en 7 años (agosto del 2028) y 19 millones eran un préstamo ordinario, a devolver en cinco años (en marzo). El expresidente Zapatero está investigado por tráfico de influencias, como supuesto intermediario de la ayuda pública.