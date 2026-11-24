Miguel Ánxo Bastos: «Hai que reformar canto antes o sistema das pensións para facelo sostible»
ESPAÑA
O economista e politólogo aposta por dar liberdade á construcción de vivendas e prohibir o endebedamento25 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Doutor en Ciencias Económicas e Empresariais e profesor de Ciencia Política e da Administración na USC, Miguel Anxo Bastos Boubeta (Vigo, 1967) destaca na súa faceta como conferenciante e ten escrito varios libros. O último, Anarquía capitalista, publicado pola editorial Arpa.
1- Liberdade á construción de vivendas. Desregularía por completo o sector. Respectaría a propiedade privada dos alugueres para facilitar que os contratos se cumpran, os arrendadores perdan o medo, e volvan vivendas ao mercado.
2- Retrasaría a idade de xubiliación e desmarcaría as pensións do IPC. Aínda que tivese un custo electoral claro, e sexa o último que faga, cambiaría o sistema actual para que sexa sostible a longo prazo. Tal e como está concibido hoxe, acabará levando o país por diante. Retrasaría dous anos máis a idade de xubilación e non revalorizaría as pensións seguindo o IPC durante uns anos para aforrar esa marxe.
3- Prohibiría a débeda pública nas administracións. Acabaría co endebedamento ou restrinxiríao ao mínimo que sexa posible. As institucións deben vivir co que teñen. Os intereses da débeda son, xunto co pagamento das pensións, outro dos grandes problemas que ten agora mesmo o país. Cada ano hai 50.000 millóns de euros que terías que ter para gastar e dos que non tes por endebedarte antes. É unha animalada.