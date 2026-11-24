Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana. ZIPI | EFE

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado un escrito de acusación contra una mujer investigada por un presunto delito de amenazas contra su persona tras la dana del 2024, para quien pide un año y medio de prisión y 8.000 euros de indemnización por «daño moral».

En dicho escrito, avanzado este martes por el diario Las Provincias y al que ha tenido acceso EFE, los abogados del expresidente solicitan al tribunal de instancia número 4 de Valencia, que instruye el caso, la apertura de juicio oral contra la acusada por un presunto delito de «amenazas graves». Los hechos ocurrieron en marzo del 2025, cuando Mazón todavía ocupaba la presidencia de la Generalitat, con la publicación de varios mensajes a través de la red social X en un perfil con la identidad de 'John Clarence Woods', en respuesta a publicaciones de la cuenta de Mazón.

Los mensajes decían frases como: «Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día pueda ser el último», «El ús de la Violencia fíns les últimes conseqüències contra esta panderola es necessària» («El uso de la violencia hasta las últimas consecuencias contra esta cucaracha es necesaria») o «Después de todo son lloros porque tenéis 20 kg de Goma2 en los bajos de tu coche. Un día estarás doxeado y vas a rezar por qué acabemos rápido contigo, cucaracha». Un cuarto mensaje señalaba: «Después os ponéis a llorar porque vuelven los 9mm Parabellum en vuestras nucas, subhumanas».

El equipo de abogados del expresidente señala que las cuatro publicaciones se insertaron en un mismo contexto temporal y comunicativo, directamente relacionado con intervenciones públicas de Mazón en la red social X, «constituyendo una sucesión de manifestaciones intimidatorias que deben ser valoradas conjuntamente por su conexión objetiva, temporal y finalista».

Las expresiones utilizadas, añade, «no se limitaron a exteriorizar una opinión política, una crítica a la gestión pública o un rechazo a las posiciones del perjudicado, sino que introdujeron referencias explícitas a medios aptos para causar la muerte o lesiones de extrema gravedad, como artefactos explosivos y armas de fuego».

Considera además que la condición institucional del perjudicado «no elimina ni reduce la protección penal de su libertad y seguridad individuales, ni convierte en legítimas las amenazas de muerte o de atentados contra su integridad física». La investigación de la Policía Nacional relaciona supuestamente la cuenta utilizada para la difusión de los mensajes con una línea de fibra óptica de titularidad de la profesora universitaria.

Los hechos descritos motivaron la incoación de actuaciones por parte del juzgado de Valencia y, concluida la instrucción, el pasado 5 de octubre se dictó el auto por el que se acordó su continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente a la acusada.

Los abogados del expresidente han solicitado al juzgado la apertura del juicio oral contra la acusada por un presunto delito de «amenazas graves» y formulado su escrito de acusación particular en el que pide para la profesora un año y seis meses de prisión y el pago de 8.000 euros de indemnización por el «daño moral» causado.