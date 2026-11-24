El lema de la campaña, en la sede del PSOE de Ferraz | PSOE

Ni las tres cajas de documentación ni el pendrive que el PSOE entregó la semana pasada a la Audiencia Nacional han satisfecho las exigencias del juez Santiago Pedraz. El instructor del caso cloacas ha vuelto a requerir este martes a los socialistas después de constatar que Ferraz sigue sin aportar documentación fundamental para esclarecer la financiación de la presunta trama. El magistrado reclama las notas de encargo de los abogados que facturaron al partido y, sobre todo, los documentos que permitan identificar quién autorizó esas contrataciones, quién dio luz verde a los pagos y qué comprobaciones se hicieron sobre los trabajos que realmente estaban realizando aquellos profesionales a sueldo del PSOE. La nueva ofensiva judicial contra Ferraz se produce a cinco días de las elecciones y apenas una semana después de que el partido diera por cumplido el requerimiento que había provocado, a finales de octubre, una de las resoluciones más duras de Pedraz contra la dirección socialista desde el inicio de la investigación.

Asimismo, ayer, con los comicios generales en el horizonte el próximo domingo, el juez que investiga el caso Air Europa dio luz verde a que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, declarase como testigo por videoconferencia en la causa por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea. El magistrado instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en noviembre del 2020, en la que está imputado el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

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Además de Aagesen, el juez citó como testigos el próximo lunes a la exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva, actual presidenta de Patrimonio Nacional; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; al exdirector de Asuntos Jurídicos de la SEPI Francisco Javier Loriente, y al ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Raúl Blanco.