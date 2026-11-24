Díaz y Saiz, con Redondo y España detrás, tras el Consejo de Ministros. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros desempolvó este martes medidas que llevan meses guardadas en el cajón a cinco días de las elecciones generales. El Gobierno amplía los permisos de maternidad y paternidad de 19 a 20 semanas,