El Gobierno rescata medidas sociales antes del 29N y eleva a 18 los decretos desde la convocatoria
REDACCIÓN / LA VOZ
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Amplía permisos por nacimiento y duelo y aprueba rebajas fiscales a autónomos a cinco días de las elecciones24 nov 2026 . Actualizado a las 18:47 h.
El Consejo de Ministros desempolvó este martes medidas que llevan meses guardadas en el cajón a cinco días de las elecciones generales. El Gobierno amplía los permisos de maternidad y paternidad de 19 a 20 semanas,