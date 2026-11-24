Los ministros Ana Redondo, Elma Saiz y Arcadi España, junto a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz tras la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del actual Gobierno Chema Moya | EFE

A última hora y sobre la bocina, el Gobierno prorrogó en su último Consejo de Ministros las subvenciones al transporte público. Una batalla que ha ganado el ala de Sumar del Ejecutivo frente al Ministerio de Economía, que optaba por llevar el asunto al Consejo después del 29 de noviembre. Con este giro, el próximo 1 de enero se mantendrán los descuentos del 40 % en los abonos de transporte, la tarifa plana de Cercanías, las rebajas para viajar en los trenes de Renfe y la gratuidad del transporte público en Baleares y Canarias y de los servicios ferroviarios para usuarios recurrentes en Asturias y Cantabria. El Ejecutivo prevé destinar 1.213 millones de euros a financiar estas ayudas.

La semana pasada, el equipo del vicepresidente primero y ministro de Economía y Transportes descartaba su aprobación. «Ha sido gracias a nosotras», señalan a este periódico fuentes de Sumar. Las ayudas se extenderán a 2027 mediante un real decreto-ley sobre cuya convalidación deberá pronunciarse la Diputación Permanente del Congreso en un plazo máximo de 30 días. El Ejecutivo ha confirmado que el texto se debatirá después de las elecciones generales del 29 de noviembre. La norma mantiene para 2027 la estructura de bonificaciones vigente, con gratuidad infantil, descuentos del 50 % en los títulos multiviaje para jóvenes y una aportación estatal del 20% para el resto de los abonos del transporte urbano e interurbano gestionado por comunidades autónomas y ayuntamientos.

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El descuento del 40 % que se aplica actualmente en los abonos mensuales y títulos de diez viajes se sostiene mediante la aportación de dos administraciones. El Estado financia el 20 %, mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos titulares de los servicios asumen el otro 20 % con cargo a sus propios presupuestos.

Sin embargo, el decreto introduce una novedad respecto a las ayudas vigentes. El Consejo de Ministros podrá reducir hasta diez puntos porcentuales la aportación estatal durante el segundo semestre de 2027, en función de los resultados de la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las tarifas de referencia para aplicar las bonificaciones serán las vigentes a 24 de noviembre de 2026.

En cuanto al transporte ferroviario, se mantiene el abono mensual de Cercanías y Rodalies de 20 euros, que se reduce a 10 euros para los jóvenes y es gratuito hasta los 14 años. Los servicios de Media Distancia tendrán un descuento del 40 %, con una bonificación adicional del 50% para los jóvenes, mientras que las líneas Avant sujetas a obligaciones de servicio público contarán con una rebaja del 50 %. La inversión prevista para estas ayudas asciende a 211 millones de euros.

En los autobuses de titularidad estatal, los descuentos serán del 40 % en los bonos de diez viajes, del 50 % en los abonos mensuales y del 70 % en los destinados a jóvenes, mientras que se mantendrá la gratuidad de los abonos infantiles. El Gobierno destinará 100 millones de euros a estas bonificaciones.

En Canarias y Baleares se mantendrá la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre, con una aportación estatal de 120 y 63 millones de euros, respectivamente. En Asturias y Cantabria, los usuarios recurrentes del transporte ferroviario podrán seguir viajando gratis hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico.

La normativa da continuidad, además, a una de las principales iniciativas del Ministerio de Transportes, el Abono Único, que permite viajar en Cercanías, Rodalies, Media Distancia, determinados servicios Avant y autobuses de titularidad estatal por 60 euros al mes, una tarifa que se reduce a 30 euros para los jóvenes.

Los autónomos pasarán de hacer cuatro declaraciones de IVA a solamente una

Los autónomos podrán hacer una declaración de IVA al año en lugar de las cuatro trimestrales que establece la normativa vigente. Esta simplificación fiscal forma para los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros anuales forma parte de un amplio paquete de medidas aprobado este martes en el Consejo de Ministros, que también incluye deducciones fiscales y la prórroga del impuesto a la banca.

El Ejecutivo también dio luz verde este martes al incremento de la rebaja fiscal en el IRPF del 5 % al 10 % por provisiones y gastos de difícil justificación, así como a la ampliación de su límite mensual de 2.000 a 3.000 euros. Esta segunda medida de carácter fiscal entrará en vigor este mismo año 2026, según explicó el ministro de Hacienda Arcadi España en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Del mismo modo, los trabajadores que tributan mediante el sistema de módulos podrán beneficiarse de otro incremento de la rebaja fiscal por rendimiento neto, que pasará del 5 % al 10 %, que hasta ahora solo se aplicaba a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. La normativa también contempla la prórroga de los límites que permiten a los autónomos seguir tributando por el sistema de módulos, así como un nuevo aplazamiento de Verifactu. Este sistema de facturación, impulsado por la Agencia Tributaria, tenía prevista su entrada en vigor obligatoria en julio de 2025, pero su aplicación se ha ido posponiendo desde entonces.

Estas deducciones fiscales que el ministro cifró en 465 millones de euros afectarán a 2,6 millones de autónomos en el caso del sistema de módulos y 1,1 millones en el caso de la reducción de las declaraciones de IVA, que España indicó que será «un régimen voluntario». El nuevo sistema eliminará las autoliquidaciones trimestrales y solo habrá que realizar un pago a cuenta en abril, julio y octubre, cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria y se basará en dividir por cuatro la cuota del ejercicio anterior.

El titular del departamento de Hacienda justificó las iniciativas por el aumento de costes que soporta el colectivo de los autónomos y la necesidad de facilitar la planificación fiscal del ejercicio 2027. Además, el ministró añadió que se trata de «unas demandas que ha venido haciendo el sector», evitando mencionar la cercanía de la cita electoral del próximo domingo.

Fraccionamiento de los pagos

En relación con el IRPF, los trabajadores autónomos que tributen mediante el método de estimación directa estarán obligados a realizar pagos fraccionados cuando su facturación sea inferior a 85.000 euros y la cuota diferencial del último período declarado resulte negativa o supere el importe de los pagos fraccionados efectuados. Por otro lado, para aquellos cuya facturación exceda los 85.000 euros, el porcentaje aplicable a dichos pagos se reduce del 20 % al 19 %.

Asimismo, se contempla la prórroga de los límites de exclusión actualmente vigentes para poder tributar por el sistema de módulos, una medida que beneficiaría a alrededor de 60.000 autónomos. Según explicó el ministro, sin esta ampliación, estos profesionales tendrían que abandonar el régimen de estimación objetiva y pasar al régimen general de tributación.