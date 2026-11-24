Efectivos de la Policía, junto a varias ambulancias, en el Hospital de Santander E. P

Un joven de 25 años ha muerto y otro de 22 ha resultado herido al ser atropellados, cuando estaban trabajando en la instalación del alumbrado navideño de Santander, por un conductor a la fuga al que perseguía la Policía Local y que ha sido detenido. El conductor detenido ha dado positivo en alcohol y drogas. Según han informado fuentes del Ayuntamiento, las víctimas estaban trabajando en la instalación del alumbrado poco después de la medianoche en la céntrica calle Jesús de Monasterio cuando pasó el coche a la fuga a gran velocidad y les arrolló. La persecución empezó en la calle Castilla, donde los agentes le dieron el alto.

El conductor, de 43 años, es «un viejo conocido» de la Policía Local. Ha sido detenido y pasará en las próximas horas a disposición judicial, según han informadofuentes del Cuerpo. El trágico suceso ha tenido lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas cuando el coche a la fuga ha chocado contra el camión en el que estaban trabajando.

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

Según el relato de la Policía, en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces. Por ello, le dieron el alto y comenzó una persecución por la zona, que continúo por López Vélez y el intercambiador de Valdecilla hasta el túnel de la calle Burgos, donde se encontraban los afectados.