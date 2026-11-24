El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, este martes en Estrasburgo. RONALD WITTEK | EFE

La Comisión Europea ha advertido este martes a España de un exceso de gasto público que la sitúa «en riesgo» de incumplir sus compromisos fiscales. Bruselas alerta en su paquete de recomendaciones económicas de otoño de que el gasto neto español se encuentra este año «significativamente por encima» de los umbrales contemplados del 0,3 % anual y del 0,6 % acumulado. Fuentes oficiales del Ejecutivo comunitario señalan que, de confirmarse estos datos, Bruselas podría abrir un procedimiento contra España en primavera del 2027 por no cumplir con su senda de reducción de deuda pública. El país también se encuentra en «riesgo material» de incumplimiento el año que viene.

Más concretamente, la Comisión alerta de una «gran desviación» del gasto neto acumulado del 0,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) este año y del 1,3 % en el 2027. Así las cosas, España debería reducir su gasto neto un 0,3 % en el 2026 para cumplir con el margen de gasto del 0,6 % anual que da el Ejecutivo comunitario. Por ello, para librarse de un procedimiento, el país deberá acometer un ajuste del gasto público de 5.100 millones de euros o aumentar sus ingresos. En el caso del 2027, si el país sigue por la senda actual, el recorte debería ser de 11.900 millones de euros.

«Si se confirma basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo», ha asegurado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ante el pleno de la Eurocámara.

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Con los datos de primavera, la institución podría enviar una recomendación al Consejo Europeo para abrir un procedimiento de déficit excesivo a España basado en la deuda. Fuentes de Bruselas reconocen que el país presenta un desvío «sustancial» del gasto neto y, aunque la apertura de un expediente es una decisión política, ven difícil que España cumpla con lo comprometido con Bruselas. Además, el desvío previsto para el 2027 es más grande, del 0,7 %, por lo que el país debería hacer un esfuerzo aún mayor para ajustarse a los márgenes fiscales europeos en el 2027.

La Comisión ya advirtió al país en primavera de que corría el riesgo de desviarse ligeramente de los límites fiscales marcados y el país aplicó la cláusula de escape nacional en Defensa para cumplir con los márgenes fiscales marcados. Ahora, el desvío del gasto es mayor, debido a las ayudas energéticas puestas en marcha debido a la escalada de precios por la guerra de Irán (como la ayuda de 20 céntimos por litro de carburantes) y por el aumento de los empleados públicos en las comunidades autónomas.

Tomar medidas

En esta ocasión, Bruselas invita a las autoridades nacionales a tomar «las medidas necesarias» en su presupuesto para asegurar que sus políticas fiscales para el año que viene están «en línea» con las recomendaciones del Consejo Europeo. El país también podría pedir la cláusula de escape energética, que aportaría cierta flexibilidad a las Cuentas públicas, pero harán falta medidas adicionales.

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Y es que las reglas fiscales europeas giran desde el 2024 en torno a la limitación del crecimiento del gasto público primario para garantizar que la deuda se vaya reduciendo hasta el 60 % del PIB y que el déficit se mantenga por debajo del 3 %. En el caso de España, el déficit se mantiene en los umbrales marcados, pero la deuda se situó en el 101,6 % del PIB en los primeros tres meses del año.

Bruselas elabora estas recomendaciones en función de los presupuestos nacionales que envían los Estados miembros. En el caso de España, la institución comunitaria reconoce que «no es ideal» que el país lleve cuatro años sin contar con unas cuentas públicas y señala que el papel de la Comisión se limita a «identificar los riesgos» fiscales que observan en los países europeos. El informe presentado este martes muestra, además, que el ratio de riesgo de pobreza o exclusión social se encuentra en niveles alarmantes en España, así como el riesgo de pobreza infantil.