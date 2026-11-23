Diego Radamés | EUROPAPRESS

Iban a ser los dos invitados especiales en todos los mítines importantes. Siempre un paso por detrás del «puto amo» Sánchez. Puente así lo definió.

Eran los dos políticos claves para conseguir la remontada, para derrotar a los ansiolíticos de las encuestas, que siguen hablando de un bloque de mayoría de centro derecha. Gozarían también de grandes espacios en prensa. Pero ambos están desaparecidos. Les hablo claro está de las dos estrellas estrelladas de la galaxia sanchista: Zapatero y Puente. El primero era la ceja amable para movilizar a los fieles. El segundo, el bulldog para azuzar a los rivales. Los dos callan. Intervenir solo le haría daño a Sánchez. De momento, no han aparecido. Rodríguez Zapatero duele. Continúa saliendo en las páginas de sucesos, con sus intentos de alargar las acusaciones sobre sus joyas con recursos variados. Por algo contrató a un experto en Procesal. ZP era el hombre de la sonrisa, del presunto pasado impecable. Aunque las dudas sobre él habían crecido en los últimos tiempos. Digamos que, Venezuela por medio, había ido madurando que su trabajo como asesor no era tan cristalino. Y vaya sí cayó de maduro. Encausado. Lo de Óscar Puente es tremendo. Apenas le da ahora a su droga favorita, los insultos en las redes sociales. En X se declara en transición. Irrumpió para acusar de mentir a Feijoo por unas declaraciones en una entrevista y poco más. Escaso para alguien que se ha sentido perseguido por ser el ministro al mando en dos tragedias ferroviarias seguidas en apenas meses. Alguien que pidió en ruedas de prensa y en las comparecencias parlamentarias la cortesía que él jamás regaló a los rivales. Su historial de barbaridades deja los insultos del capitán Haddock en los tebeos de Tintín en balbuceos de niños. Puente, entre otras lindezas, utilizó los siguientes apelativos para los contrarios: inútil, idiota, tontolaba, tolai, analfabeto, mendrugo, destripaterrones, bulero, ameba suelta o ciberchorra. No está nada mal.

Leer más: Pudimos, familiar y de Galapagar César Casal

Su dimisión, que llegó tarde, lo dejó tan fuera de juego como Zapatero. Sánchez se perdió para las Generales al escudero faltón, al hombre que le haría el trabajo sucio en el cuerpo a cuerpo con los otros partidos. Sin Zapatero, la campaña ha perdido la nostalgia de una presidencia que parecía hermosa. Sin Puente, la campaña ha perdido decibelios, fuerza bruta en el uso verbal de metralla. ¿Los sacará a la palestra el PSOE en lo que queda para la remontada? Nunca se sabe de lo que es capaz Sánchez si sigue olfateando que le queda menos en La Moncloa, que no va a sumar más kilómetros de vuelos en el Falcon, que se alejan las vacaciones eternas en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, cerca de Hierro. Y llega Felipe y le da la puntada: «Si explico por qué no le voto, perderán millones de votos más».