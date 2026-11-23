Alfonso Rueda, durante un mitin en Ribeira la semana pasada. MARCOS CREO

El Partido Popular está en disposición de ganar las elecciones generales en Galicia con doce escaños, según el tracking diario de Sondaxe, el último que se publicará antes del 29 de noviembre debido a la prohibición de difundir sondeos a partir de la medianoche. Le siguen el PSOE, con ocho, y el BNG, con tres.

La estimación de voto válido en Galicia otorga la victoria al PP con un 41,1%, seguido del PSOE (28,9%) y el BNG (15,6%). Vox cae hasta el 6,8% y Frente Amplio se queda en el 4,6%. Ni Vox ni Frente Amplio obtendrían representación, a pesar de superar la barrera del 3% en tres de las cuatro provincias gallegas. Son decenas de miles de votos que no se traducirán en escaños. Los líderes de los principales partidos (PP, PSOE y BNG) han insistido en sus mensajes de los últimos días en concentrar el voto en sus siglas.

Vox ha ido registrando una sostenida bajada a lo largo del tracking, cayendo del 10,5 % al 6,8 % en esta última entrega, alejando sus posibilidades de obtener su primer representante en Galicia. Son unos 136.000 votos sin rentabilizar en escaño; en el caso de Frente Amplio, cerca de 90.000.

Escaños en juego

El PP se impone en votos en las cuatro circunscripciones y gana con claridad en escaños en tres de ellas: A Coruña (4 para el PP, 3 para el PSOE, 1 para el BNG), Lugo (3 PP, 1 PSOE) y Ourense (2 PP, 1 PSOE, 1 BNG). Esta última es la más volátil, ya que el Bloque pugna con el PP por ese diputado número cuatro, hasta ahora en posesión de los populares desde el inicio de las encuestas, el pasado domingo.

En Pontevedra se registra un empate a 3 escaños entre populares y socialistas, y uno en manos del BNG. El séptimo diputado en esta provincia se disputaría entre PSOE y PP, a amplio margen de llevarle ese último escaño a los socialistas.

Más reñido está el cuarto representante de Lugo, por ahora del PP, aunque con el PSOE a pocos votos de hacerse con él. Supondría un empate a dos en la provincia, que los socialistas ya fueron capaces de lograr a lo largo del tracking. Por ahora, el reparto es de tres para el PP y uno para el PSOE.

La formación nacionalista creció en los últimos días hasta el 15,9 % de los votos en Ourense, lo que, por un pequeño margen, le permite ahora acceder al último escaño que reparte esta circunscripción. Así, el PP contaría con dos representantes en esta provincia con el 42,8 % de los sufragios, casi veinte más que el PSOE.

La encuesta de Sondaxe dibuja un panorama de alta fidelidad para el PP (80,2% de los electores del 2023 repiten), que además absorbe buena parte del voto que abandona a Vox desde las últimas generales (un 19,4% de fuga de Vox va al PP). El PP también es el partido favorito entre los nuevos electores, y un cuarto optarían por los populares. El BNG cuenta con una fidelidad del 75,4%, cediendo principalmente votos hacia el PSOE (10,8%). Por su parte, los socialistas retienen al 70,1% de sus votantes, aunque un 8,4% se marchan al PP y un 7,9% al BNG.