El presidente del Partido Popular y candidato, Alberto Núñez Feijoo, durante su mitin en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El PP ganaría las elecciones generales de este domingo con 131 escaños y cerca del 32 % de estimación de voto, sus mejores datos desde el inicio del tracking diario de Sondaxe para La Voz. Esta es la última encuesta que se publica en campaña, ya que la ley electoral impide difundir sondeos en los cinco días previos a los comicios. La suma de los populares con Vox superaría la mayoría absoluta en diez diputados, alcanzando los 186 asientos. En el bloque de la izquierda, el PSOE se quedaría en 113 diputados y un voto estimado de 27,8%, menos que en la jornada anterior, sin posibilidad de sumar con sus socios de la investidura del 2023, y a cuatro puntos del PP.

El partido de Santiago Abascal, por su parte, mantiene la dinámica descendente de la última semana y obtiene su peor registro desde el inicio de este seguimiento diario de encuestas, con 55 actas y un 16,4% de apoyo, lejos del 18 % con el que arrancó la serie. Frente Amplio, en cambio, alcanza a su vez su cifra más alta, con diez, a los que sumaría los seis de Compromís y uno de Ara Més.

El PP recupera así los 130 escaños tras tocar suelo con 121 el 17 y 18 de noviembre, mientras el PSOE sube de 106 a 113 en diez días, aunque cede dos respecto al día anterior. Ambos datos coinciden con el continuado retroceso de Vox, que llegó a los 70 escaños el 19 y 20 de noviembre y cae ahora a 55. Pierde además 3,4 puntos de voto válido desde su máximo de 19,8 %.

El bloque de investidura que apoyó a Pedro Sánchez en la legislatura anterior, es decir, todo el arco que no es PP ni Vox, sumaría 164 escaños, a doce de la mayoría absoluta. Mejorarían sus resultados EH Bildu, con siete, o BNG, con tres. Entrarían en el Congreso Adelante Andalucía (3) y Ara Més (1).

Concentración del voto

Los populares han intensificado durante la última semana sus apelaciones al voto útil para concentrar apoyos en sus siglas y evitar que miles de sufragios se queden sin representación, lo que favorecería la entrada en el Congreso de candidatos del PSOE u otros partidos del bloque de izquierdas. Según el estudio, la fidelidad de voto a Vox es del 80 %, pero el 7,5 % se pasa ya al PP. Son más de 229.000 electores que apoyarían ahora a la candidatura de Alberto Núñez Feijoo. También capta votos socialistas: unos 586.600 españoles cambiarían la papeleta de Pedro Sánchez por la del candidato popular.

Según esta encuesta de Sondaxe (que va renovando parte de la muestra diariamente), el PP gana en solitario en escaños en 26 de las 52 circunscripciones. Los principales bastiones de los populares son Madrid, con 16; Galicia, con 12; Castilla y León, con 17; y Andalucía. Este histórico granero de votos socialista es ahora popular: suman 24 en la comunidad, con 4 en Málaga y en Sevilla. El PSOE se impone en número de diputados en Barcelona, Lérida, Tarragona, Álava y Vizcaya. Hay veinte provincias con empate en el primer puesto, 19 de ellas entre PSOE y PP, y cuatro de estas con Vox en la ecuación, por lo que la pugna por los últimos escaños en cada una de estas circunscripciones será clave para decantar el resultado final.

Entre los votantes del 2023, el PP retiene al 78,6 % y el PSOE al 73,6 %. Frente Amplio solo conserva al 26,9 % de los votantes de Sumar, y un 20,5 % de ellos se ha ido al PSOE. Casi cuatro de cada diez lo hacen a otras formaciones. Sondaxe detecta una participación más alta que en las últimas generales, y la abstención sería del 27,8 %. Entre los que se abstuvieron en las últimas generales, el 64,6 % repite esa decisión y el 15,8 % aún no sabe lo que hará.

Uno de cada diez electores sigue sin decidir aún su elección este domingo.

El voto por edades

Por edades, el PSOE lidera entre los menores de 30 años (23 %) y entre los mayores de 65 (23,6 %), mientras el PP domina de los 30 a los 64 años y alcanza el 26,9 % entre los 45 y 64. Vox es más fuerte entre los jóvenes (13,5 %) que entre los mayores (6,5 %). La abstención se eleva al 29,3 % entre los 30 y 44 años.

Ningún líder aprueba en esta última encuesta. Feijoo obtiene la mejor valoración, con un 4,45 sobre 10, por delante de Pedro Sánchez (3,93). El 51,6 % de los encuestados cree que presidirá el Gobierno el dirigente popular, frente al 26,9 % que apuesta por el socialista.