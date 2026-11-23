Intervención telemática de Carles Puigdemont durante un mitin de Junts este fin de semana en Castelldefels Alberto Paredes | EUROPAPRESS

El Tribunal Supremo ha puesto este lunes el punto final a la persecución penal de Carles Puigdemont por el procés. La Sala Segunda ha acordado aplicar íntegramente la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat y a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, extinguir su eventual responsabilidad criminal y decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones.

La resolución, conocida este lunes y fechada el pasado 20 de noviembre, liquida el último frente penal de la histórica causa abierta en el 2017 contra los dirigentes del independentismo catalán. El tribunal confirma el levantamiento de los procesamientos y ordena el archivo después de que el Constitucional obligara a rectificar la interpretación que impedía amnistiar la malversación.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, también rechaza el último intento de Vox, personado como acusación popular, de impedir el cierre de las actuaciones. El partido reclamaba suspender el procedimiento hasta que la Justicia europea resolviera otras cuestiones pendientes sobre la amnistía o plantear una nueva consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La respuesta del Supremo es tajante. Los magistrados desestiman ambas pretensiones y reprochan a la acusación popular que solicite una nueva cuestión prejudicial «sin argumentación alguna». La Sala considera que la jurisprudencia europea existente permite resolver definitivamente el procedimiento sin esperar nuevos pronunciamientos de Luxemburgo.

El fallo declara expresamente «el sobreseimiento libre de los hechos» por «extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía» de Puigdemont, Comín y Puig. Confirma así el auto del instructor Pablo Llarena del pasado 3 de noviembre, que había dejado sin efecto los procesamientos acordados el 21 de marzo del 2018.

La decisión culmina un enfrentamiento jurídico de más de dos años sobre los límites de la amnistía. Desde julio del 2024, el Supremo había mantenido que la malversación atribuida a los principales dirigentes del procés quedaba fuera del perdón aprobado por las Cortes, al entender que habían obtenido un beneficio patrimonial al financiar sus objetivos políticos con fondos públicos.

Aquella interpretación quedó desautorizada el 6 de octubre por la mayoría del Tribunal Constitucional, que estimó el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa. Los siete magistrados de la mayoría concluyeron que el Supremo había efectuado una interpretación extensiva de las excepciones legales, contraria a la finalidad de una norma concebida precisamente para amnistiar determinadas conductas vinculadas al independentismo.

El pronunciamiento constitucional obligó al Supremo a cambiar de rumbo, aunque sus magistrados dejaron constancia de su profunda discrepancia jurídica. Marchena y los demás integrantes de la Sala defendieron la razonabilidad de su interpretación original y cuestionaron la dureza de los reproches formulados por el tribunal de garantías.

El instructor Llarena también expresó abiertamente su desacuerdo con los argumentos del Constitucional, aunque reconoció su carácter vinculante. El 6 de octubre había dejado provisionalmente sin efecto las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Comín y Puig. Diez días después confirmó su levantamiento.

El siguiente paso llegó el 3 de noviembre. Llarena anuló los procesamientos y declaró concluido el sumario, pese a insistir en que subsistían los indicios que habían sustentado la investigación contra los tres dirigentes independentistas.

El magistrado precisó entonces que la imposibilidad de continuar la persecución penal obedecía a la decisión legislativa de amnistiar las conductas investigadas y a la interpretación vinculante del Constitucional, sin que ello supusiera una declaración judicial de inocencia de los procesados.

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Con aquel auto, la decisión definitiva pasó a manos de la Sala Segunda, competente para acordar el sobreseimiento libre. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los tres encausados respaldaron el archivo, mientras que Vox se opuso a la finalización del procedimiento.

La acusación popular sostenía que la causa debía permanecer suspendida por la existencia de una cuestión prejudicial planteada ante el TJUE por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Alternativamente, solicitó que el propio Supremo consultara a Luxemburgo sobre la compatibilidad de la amnistía aplicada a la malversación con el Derecho de la Unión.

La Sala descarta ambas posibilidades. Considera que la sentencia europea del 16 de julio del 2026 ofrece elementos suficientes para resolver el asunto y que las dudas expresadas por Vox carecen de justificación. Los magistrados subrayan que «no se estima necesaria una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» para dictar la resolución correspondiente.

Aquella sentencia europea ya había desmontado uno de los dos argumentos utilizados inicialmente por el Supremo para excluir la malversación de la amnistía: la supuesta afectación de los intereses financieros comunitarios como consecuencia de una hipotética independencia de Cataluña.

El segundo argumento, relativo al beneficio patrimonial personal, desapareció después de la intervención del Constitucional. La mayoría del tribunal de garantías estableció que el gasto público destinado a financiar el referendo independentista no podía equipararse automáticamente al enriquecimiento personal que la ley excluye de la amnistía.

No llegaron a ser enjuiciados

La resolución conocida este lunes completa además el archivo de la causa penal del procés respecto de sus principales responsables. El 19 de octubre, la propia Sala Segunda ya había declarado extinguida la responsabilidad criminal de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados en la sentencia del 2019. También acordó el archivo definitivo de su ejecutoria.

El cierre alcanza ahora a los tres dirigentes que permanecían pendientes de juicio y que nunca llegaron a ser enjuiciados por el Supremo, después de que Puigdemont abandonara España en octubre del 2017 y se estableciera en Bélgica. La causa penal que durante años condicionó su posible regreso queda así archivada por aplicación de la amnistía.

El auto introduce, sin embargo, una salvedad expresa respecto de las consecuencias económicas de los hechos investigados. Los magistrados preservan las previsiones específicas de la ley sobre responsabilidad civil y contable en el procedimiento tramitado ante el Tribunal de Cuentas. Ese ámbito queda fuera del sobreseimiento penal acordado por la Sala Segunda.