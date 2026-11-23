Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, en un acto el pasado 21 de septiembre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

«Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar». Así ha justificado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la aprobación de un permiso de 10 días laborables en el caso de fallecimiento de un cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijos. Hasta ahora el permiso era solo de dos días y Sánchez ha anunciado el cambio en sus redes sociales a pocos días de los comicios generales del 29N. «Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo o hija y de repente nada vuelve a ser igual», afirmó rotundamente el dirigente socialista en un comunicado firmado por él mismo y por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En el texto, expone que «quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma», sobre lo que sentencia que «eso termina hoy». Sobre esto, matizó que «queremos que los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece, por eso quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada para estar a su lado». «Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para», opina el presidente, para justificar el paso que el Gobierno dará mañana para «reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras», según el comunicado.

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«Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos», aseguran Sánchez y Díaz. Asimismo, reconocen errores como que «España ha estado durante años entre los países europeos que menos protegían a las personas en estos duros momentos» y han confirmado que con esta aprobación del real decreto-ley «hoy nos acercamos a lo mejor de Europa». «Esta es la España que queremos, un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y se deja cuidar», enumeran.

Por último, se dirigen especialmente a los españoles que han tenido pocos días para asumir la pérdida de un ser querido: «Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto. Esta norma también es para ellas», finaliza el comunicado.