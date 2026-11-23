Rueda llama a demostrar que «Galicia non quere sanchismo»
ESPAÑA
En un mitin en Lugo en el que estuvo acompañado de Rajoy, Elena Candia, Francisco Conde y el senador José Manuel Barreiro, criticó del Ejecutivo socialista «a corrupción e o desprezo á nosa comunidade»23 nov 2026 . Actualizado a las 21:12 h.
El PPdeG, encabezado por Alfonso Rueda, Elena Candia, Mariano Rajoy, Francisco Conde y el senador José Manuel Barreiro, mandó ayer un mensaje claro en un acto de campaña en Lugo a pocos días del 29N: «En Galicia non queremos máis sanchismo». El presidente de la Xunta defendió en el Auditorio Municipal Fuxan Os Ventos que «os galegos rexeitan a corrupción e o desprezo á nosa comunidade cos que gobernou estes oito anos Pedro Sánchez, das mans dos seus socios, incluído o BNG». Para lograrlo, apeló a que la provincia lucense, como sucedió en los comicios generales del 2023, vuelva a ser líder en España en apoyos a Feijoo «para facer realidade o cambio necesario». Rueda remarcó que «nin Galicia nin España necesitan un Goberno que non defende as fronteiras do país, como sucedeu en Ceuta; que sube os impostos, que se alía cos independentistas, que minte e que despois dos accidentes ferroviarios de Adamuz e Urda organiza bailes nos mitins», enumeró, mientras calificó al expresidente Rajoy como un ejemplo «polo seu sentido de Estado».
La presidenta del PP lucense, criticó que la ciudad «con Sánchez perdeu servizos e frecuencias e continúa con trens do século pasado». «A realidade é que a A-54 continúa sen rematar oito anos despois, a pesar de que as obras do último tramo xa se iniciaran co Goberno do PP» e «da A-56 só se puxo en servizo un tramo construído durante o Goberno de Rajoy», subrayó, que determinó a su vez que «Lugo continúa illada e non lle debemos nada a Sánchez, nin ao PSOE nin aos seus socios, o BNG». Terminó su intervención con la solicitud de voto para Feijoo, a quien presentó como un candidato «con experiencia, rigoroso, que coñece a provincia», pero sobre todo «para que Lugo estea na axenda do Goberno de España».
El cabeza de lista por el Congreso en la provincia, Francisco Conde, reprochó «a falta de respostas e a corrupción que rodean a Sánchez» y argumentó que el domingo «é unha oportunidade para abrir unha nova etapa política en España e en Galicia».