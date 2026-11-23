JON NAZCA

Qué lejos están los tiempos en los que iban a tomar los cielos al asalto. Qué lejos aquel bum de las Europeas. Qué lejos la coleta de Pablo Iglesias. Ahora Pablo Iglesias participa en las cenas de los idiotas de Gonzalo Miró y su mujer se presenta a las elecciones. Es alucinante. Podemos primero se quedó en Pudimos y ahora va a desaparecer. Es algo familiar y madrileño. Para ser exactos: de Galapagar. La irrelevancia se la han ganado a pulso. Primero dándole un gobierno a Sánchez. Después, Sánchez pasó de ellos y se buscó la vida con una mezcla inaudita, del PNV a Bildu, de Junts a Esquerra, donde Podemos terminó en el poleiro del Congreso, enfrentados a muerte con Sumar de Yolanda Díaz. La Fashionaria Díaz y Pablo Iglesias se conocieron bajo la sombra sabia de Xosé Manuel Beiras, un genio. Beiras terminó enfrentado a Yolanda Díaz, que lo traicionó. No aprendieron nada, ni Iglesias ni Díaz, del fenómeno de Brión. Tampoco es que Irene Montero o Ione Belarra sean genios de la lámpara. No les dejan participar en el debate a cuatro. Lo recurrieron. Pero se lo ganaron a pulso. No son un partido estatal. Ya está dicho. Es un partido casero y que no pasa de la sierra de Madrid. Si les dejan participar a ellos, que no tenían ni grupo parlamentario, habría que sumar al debate a Junts, Esquerra, el PNV, Bildu… todos ellos con más representación en el anterior Congreso.

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Su lema para la remontada es «paz, casa y trabajo», una frase que casi parece más de un partido conservador. Qué mal han envejecido. Podrían regalar libros de Churchill, el que decía que todo el mundo es revolucionario a los 20 años y conservador a los 40. Pero la campaña de Irene Montero con Podemos es muy distinta. Ellos quieren ser la izquierda de la izquierda. Más allá del PSOE, más allá de Frente Amplio. Pero es que ahí se encuentran a Pedro Sánchez, que lo ha fagocitado todo. Ella repite este mantra: «Si los votos de izquierdas sirven para que no cambie nada, el PP y Vox han ganado igual». Sánchez se está quedando todas las papeletas zurdas. La escisión por egos de Sumar y Podemos fue una matanza. Asesinaron su futuro. Y las cenizas no se reavivan. Las llamas no volverán. Del partido morado solo queda el color morado de quien se está quedando sin oxígeno y camina hacia la desaparición. Lo último que podrán salvar será tal vez una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid para Irene Montero. O mejor: en el de Galapagar. Así ya tendrá casa, paz y trabajo. Es difícil augurarles algo de más peso, ellos que lo fueron todo. Solo hay un palo más sonoro que el de Pudimos. El de otro gran ambicioso, Rivera y su Ciudadanos, que tanto y a tantos defraudó. Menos mal que dicen que esta gente de Podemos estudió Políticas.