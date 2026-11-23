El escritor gallego Pedro Feijoo. Salvador Sas | EFE

El escritor Pedro Feijoo (1975, Vigo) antes de dedicarse enteramente a las letras tuvo una etapa musical previa en grupos como Los Feliz y Lamatumbá. También es licenciado en Filología gallega por la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Su primera novela, Os fillos do mar, fue finalista al Premio Xerais de Novela 2011 y ganó del Premio San Clemente 2014. En Los hijos del fuego retomó su personaje principal y supuso su consolidación como autor. Ha publicado más historias, siendo una de las más destacadas Nadie contará la verdad, galardonada con el Premio Xerais de Novela 2023. Estas son las tres primeras medidas que tomaría si fuera presidente del gobierno:

1. Lo primero que haría sería preocuparme. No solo por mi salud mental (¿qué demonios me estaba pasando por la cabeza para meterme en semejante cacao?) o la de mis correligionarios (¿qué demonios les pasaba en la cabeza para convencerse de que yo sería un buen candidato?), sino por la de mi país en general (qué mal tienen que estar las cosas para que yo represente la mejor opción…).

2. Me cambiaría el apellido nada más llegar a la Moncloa. Era lo que me faltaba, para una cosa que consigo, que venga otro a llevarse el mérito.

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3. Dejarme la piel para que la gente volviera a confiar realmente en la política y en sus representantes. Trabajaría desde la honestidad y la entrega, desde la sinceridad. Haría todo lo posible para recuperar un diálogo claro y veraz con la ciudadanía con el único fin del bienestar social. Que, al fin y al cabo, eso es la política. O debería serlo.