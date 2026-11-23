Cola para votar en el consulado de España en Buenos Aires. CECILIA VALDEZ

Los sondeos publicados hasta este lunes, último día en el que se podían presentar, auguran una alta participación en las elecciones. El primer síntoma de que ese pronóstico puede cumplirse son las largas colas registradas en los consulados en el extranjero para ejercer el voto de quienes conforman el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Las oficinas consulares habilitan tanto el voto presencial en urna como su remisión por correo. En este último caso, el voto solo puede emitirse hasta hoy, martes 24. Para el voto presencial, la última fecha es el 26 de noviembre.

La afluencia ha sido masiva en consulados como los de París, Londres, Washington, Buenos Aires o Ciudad de México, donde se han registrado largas colas que han supuesto, en algunos casos, esperas de varias horas. Una circunstancia que no se había producido en elecciones anteriores. En París, las colas llegaron a provocar esperas de tres horas.

Se vota desde el pasado sábado

Además de en las ciudades europeas, la afluencia es masiva en Latinoamérica, donde se vota desde el pasado sábado. Argentina es el país que cuenta con más españoles en el exterior, con más de medio millón de personas habilitadas para votar. Solo en Buenos Aires hay más de 331.000 españoles, más que en la gran mayoría de las capitales españolas.

Además del consulado de Buenos Aires, el voto se puede ejercer en las sedes habilitadas en Rosario, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba.

Otros países con una presencia destacada de españoles son Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

Pero este año muchos de los votantes acudirán sin tener garantizado que su voto acabe siendo válido. La decisión del Tribunal Supremo de no permitir el voto de aquellos que se hayan nacionalizado españoles al amparo de la conocida como ley de nietos sin acreditar que sus antepasados emigraron por «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual» ha provocado polémica.

Quienes acudan a votar en el extranjero se encontrarán con una urna en la que podrán votar los que acrediten ser nietos de exiliados y otra, de cartón, para quienes no puedan demostrarlo, pese a haber adquirido la nacionalidad española y disponer de pasaporte. Esto último afecta a más de 163.000 personas.

Se da la paradoja de que la decisión adoptada por el Supremo impide votar a esas 163.000 personas, pero los hijos de estos españoles nacionalizados por esa vía sí podrán hacerlo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que su partido interpondrá todas las querellas que sean posibles por la colocación de urnas alternativas en los consulados de España en el extranjero que, a su juicio, incumple la orden del Supremo.

El censo de residentes en el exterior asciende a 2.769.645 personas, incluidos todos los nacionalizados por la ley de nietos, aunque solo serán válidos, en principio, los votos de quienes acrediten que sus antepasados fueron exiliados por alguna de las causas tasadas. Quienes no lo hagan votarán en otra urna y sus papeletas serán custodiadas hasta que la Justicia tome una decisión irrevocable.

Los resultados definitivos de las elecciones generales del 29 de noviembre no se proclamarán hasta que se contabilice el voto CERA, cuyo escrutinio no comenzará hasta el 4 de diciembre, cinco días después. Las papeletas se sumarán a las registradas en cada provincia, en función de la que corresponda a cada español residente en el extranjero.

Puede decidir los comicios

El voto extranjero puede modificar la asignación de escaños. En las generales celebradas en julio del 2023, el voto CERA permitió al PP arrebatar al PSOE un diputado por Madrid. De esta manera, el voto CERA podría llegar a ser decisivo si se confirmaran los resultados del sondeo del CIS, que contempla un empate a 175 escaños entre el bloque de la derecha (PP y Vox) y el resto de los partidos. En este último grupo se incluye a Junts, aunque los de Carles Puigdemont aseguren que no harán presidente a Sánchez. Una diferencia de un solo diputado inclinaría la balanza hacia uno u otro bloque.