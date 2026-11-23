Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos inspeccionan la comisaria de Palencia, atacada con cuatro cócteles molotov Xavi Ramos | EFE

La Policía Nacional investiga el lanzamiento de varios cócteles molotov contra la parte trasera de la comisaría provincial de Palencia, además de encontrar una mochila en el exterior con alguna más en su interior. Según informó la subdelegación del Gobierno a Europa Press, una de ellas ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto, si bien no se han registrado daños personales ni materiales.

Al parecer los hechos se han producido en torno a las seis y media de la mañana y ha sido un policía que acababa su turno y se iba a meter en su vehículo el que ha visto a una persona lanzar varios objetos sospechosos, aunque únicamente el último de ellos ha llegado a explotar y generado llama.

Además, se ha localizado una mochila en el murete exterior de la comisaría que podría contener más botellas de características similares. Su contenido está siendo examinado por los Tédax, que han acudido a inspeccionar la zona.

Como medida de precaución, se ha acordonado el entorno y se ha restringido el paso de personas y vehículos en la calle Pedro Berruguete, con la colaboración de la Policía Local.