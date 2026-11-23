Silvia Intxaurrondo durante la presentación de la temporada 2025/2026 de Televisión Española José Ruiz | EUROPAPRESS

La Junta Electoral Central (JEC) acordó en su reunión de este lunes incoar un expediente sancionador a la presentadora Silvia Intxaurrondo, tras estimar la reclamación presentada por la representación electoral general de Vox, al considerar que algunas de sus manifestaciones pudieran haber vulnerado las exigencias de neutralidad informativa. Concretamente, cuestionó la presencia de la ultraderecha en la televisión pública. La JEC admite que Intxaurrondo «formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones», pero señala que «resulta difícilmente conciliable con las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa que quien conduce un programa de la televisión pública plantee que la presencia en dicho medio de una formación política legalmente constituida pueda ponerse en cuestión por razón de las ideas y opiniones que defiende». Así, el árbitro electoral ha requerido a RTVE que «extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el período electoral» y a Intxaurrondo que «en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichos principios, de conformidad con la doctrina reiterada de esta Junta».

Por su parte, Intxaurrondo y RTVE han presentado alegaciones en las que sostienen que las manifestaciones se produjeron en un espacio de análisis y debate político, con la finalidad de suscitar una reflexión sobre el pluralismo y la función de los medios públicos, permitiendo la expresión de opiniones discrepantes, incluidas aquellas que defendían expresamente la presencia de todas las formaciones políticas legalmente constituidas en la televisión pública.

La JEC también ha emitido sendos expedientes sancionadores a los ministros de Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), por hacer afirmaciones tachadas de partidistas en el Palacio de Moncloa, en la rueda de prensa destinada a explicar los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros. De esta forma, según una resolución aprobada este lunes y recogida por Europa Press, el organismo arbitral estima parcialmente la solicitud del PP, que impugnó las declaraciones realizadas por Bolaños el pasado 13 de noviembre, cuando compareció para exponer la convocatoria de nuevas plazas para jueces y fiscales. La JEC sostiene que el ministro no se limitó a informar de lo acordado por el Gobierno sino que realizó valores positivas sobre su gestión y la comparó con la llevada a cabo en su día por los Ejecutivos populares de Mariano Rajoy y José María Aznar.

«Aunque la utilización de datos comparativos puede resultar legítima para explicar el alcance de las decisiones gubernamentales, en este caso las referencias a los Gobiernos de los presidentes Aznar y Rajoy, unidas a las valoraciones positivas de la propia gestión, podrían constituir una campaña de logros comprendida en la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG», esgrime la Junta.

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El PP también denunció a Bustinduy por sus declaraciones del 10 de noviembre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y que, según la JEC excedieron «de la mera exposición de los acuerdos del Consejo de Ministros» y pudieron contravenir lo estipulado por la Ley Electoral. En concreto, considera que, por un lado el ministro hizo alusiones a logros del Ejecutivo y, por otro, «valoraciones políticas críticas» respecto de los'populares, pues, entre otras cosas habló del «ático» adquirido por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y también de la «motosierra de (Alberto Núñez) Feijoo.