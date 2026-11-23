Javier Bardem, en una imagen de archivo. Yves Herman | REUTERS

El mundo de la cultura se ha unido con una causa: apoyar la candidatura del Frente Amplio en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Figuras como el actor Javier Bardem, que ya había abanderado movilizaciones sociales como la acampada en la Puerta del Sol; el escritor, compositor, productor y cantante Rayden; o el director de cine Rodrigo Sorogoyen son algunas de las cerca de 200 personalidades que han decidido firmar el manifiesto Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza, en el que instan a construir una alternativa de Gobierno frente a la que pueda estar conformada por PP y Vox.

La iniciativa, promovida por Recortes Cero —uno de los 15 partidos que conforman el Frente Amplio de Ada Colau— y que ha conseguido reunir a figuras de distintos sectores de la Cultura, llega en la recta final de la campaña electoral y supone un respaldo explícito a la candidatura de la coalición. Bajo el lema «Es la hora de redistribuir la riqueza», sus firmantes alertan de que los derechos laborales y sociales «están en peligro», denuncian la precariedad y el aumento de la desigualdad y defienden «una alternativa fuerte a la izquierda del PSOE» que responda a las demandas de la ciudadanía, con salarios, pensiones y servicios públicos para una vida digna, vivienda asequible y una política firme por la paz.

Además de los mencionados, se han sumado a la firma de este escrito otras 200 personalidades de distintos ámbitos de la cultura, el periodismo, la ciencia y la sociedad civil. Entre ellas figuran la rapera Sara Socas, la ilustradora Flavita Banana, el músico Zenet, el filósofo Santiago Alba Rico y los periodistas Fran Sevilla y Teresa Aranguren. También han suscrito el manifiesto el poeta Luis García Montero, las escritoras Rosa Montero —que en los comicios de 2023 pidió el voto para Pedro Sánchez— y Marta Sanz, las actrices Vicky Peña, Mercedes Sampietro, Geraldine Chaplin y Claudia Gravy, los directores de cine Emilio Martínez Lázaro, Joaquín Oristrell y Yolanda García Serrano, los escritores Fernando Schwartz, Juan Madrid y Juan José Téllez, el dibujante Carlos Giménez, el músico Javier Ruibal, el científico Fernando Valladares y el jurista Carlos Jiménez Villarejo, entre otros. También figura el pintor Antonio López, que ocupa el último puesto de las listas del Frente Amplio en Madrid.

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La adhesión seguirá abierta a nuevas incorporaciones. A partir de las 8.00 horas de este martes se habilitará una página web para que nuevas figuras puedan sumarse al manifiesto, que concluye con un llamamiento explícito a las urnas: «Por todo esto, los y las abajo firmantes, profesionales independientes con distintas trayectorias y sensibilidades, llamamos a votar en todas las urnas del país a Frente Amplio».

Contra la censura

El manifiesto, presentado este lunes por la tarde por el ministro de Cultura y número 2 del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, recoge cinco grandes ejes de propuestas. Pide redistribuir la riqueza mediante una fiscalidad más justa, haciendo que bancos, monopolios y grandes fortunas contribuyan más; blindar las pensiones públicas en la Constitución; expulsar a los fondos buitre del mercado de la vivienda; frenar el cambio climático y avanzar en la transición ecológica; y convertir a España en un factor de paz en el mundo. De igual manera, reivindica una mayor inversión en servicios públicos, especialmente en Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia, así como salarios dignos, vivienda asequible y unos trenes públicos y seguros.

Durante el acto Frente a la censura: la cultura como derecho, Urtasun, acompañado de la periodista Nerea Pérez de las Heras, la filósofa Elisabeth Duval y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha advertido de que «los pactos entre el PP y Vox son una amenaza para la cultura» y ha reivindicado el papel de la cultura y de sus profesionales en la defensa de una sociedad democrática, plural y libre. El ministro ha aludido a distintos episodios de censura, como las dificultades que ha atravesado la Senda del Poeta dedicada a Miguel Hernández en Orihuela o el veto a las ayudas al cine en Castilla y León para aquellas películas que «impliquen adoctrinamiento ideológico».

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Urtasun ha defendido que «las ayudas públicas a la cultura se dan para blindar la libertad creativa», y no para limitarla, y ha anunciado que su departamento iniciará los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional las dos órdenes publicadas el pasado mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. El dirigente ha advertido además de que la censura podría volver de la mano de los gobiernos del PP y Vox y ha señalado que «el PP y Vox están convirtiendo la censura en una herramienta de gobierno». «En pleno siglo XXI estamos volviendo a discutir si determinadas obras de teatro pueden representarse por su contenido político», ha señalado.