Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Los ocho portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se enfrentaron en la noche de este lunes en un debate en el que las formaciones progresistas se unieron contra PP y Vox, en aras evitar un Ejecutivo de coalición entre las formaciones conservadoras.

En RTVE, confrontaron ideas Maribel Vaquero, de PNV; Oskar Matute, de EH Bildu; Emilio Delgado, de Frente Amplio; Pepa Millán, de Vox, Ester Muñoz, del PP; Gabriel Rufián, de ERC; Patxi López, del PSOE; y Miriam Nogueras, de Junts; en un debate dividido en tres bloques: vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras; y clima sociopolítico y pactos.

En el primero, que lo abrió la representante de Junts en catalán defendiendo que se le «devuelva a los catalanes lo que se les debe», los portavoces se dividieron en tres ramas ideológicas. El de la «intervención» lo formaron EH Bildu y ERC, quienes defendieron que se necesitaba algo más que regular, aunque Rufián no supo explicar la diferencia entre ambos conceptos. La regulación la defendieron Frente Amplio y el PSOE, además del Vaquero, quien también se abrió a la construcción y defendió los «grandes consensos que no se han dado esta legislatura».

Bildu se solidarizó con las víctimas de ETA

Por el lado conservador, Muñoz defendió la construcción e insistió en recordar a sus oponentes que ellos han gobernado durante ocho años. Millán, por su parte, añadió que quitarán los impuestos a la primera vivienda, antes de atacar a Matute porque la política de vivienda de EH Bildu era «explotar casas cuarteles».

A esto respondió Matute después, trasladando en nombre de la formación vasca su «solidaridad con las víctimas» del grupo terrorista ETA.

El segundo bloque, de economía, lo abrió Ester Muñoz con un ataque directo al PSOE, al mencionar los casos de corrupción que le rodean, especialmente al exminsitro de Transportes condenado, José Luis Ábalos. Además, criticó los accidentes, y propuso poner a «técnicos en puestos técnicos». Pepa Millán, que cerraba el bloque, criticó la desindustrialización de España, se acercó a las Pymes y apoyó la supresión del Salario Mínimo Interprofesional. Asimismo, critico que se «importe mano de obra barata».

Rufián se salió por un momento del bloque progresista —«se ha gobernado mal», aseveró— y se confrontó a los datos: «¿De qué sirve ser la cuarta economía de Europa y que la gente no pueda comer carne fresca?». No obstante, también criticó al PP, en esta ocasión por la gestión de la Dana por parte del expresdiente de Valencia Carlos Mazón y por el «modelo clasista» del AVE, reproche en el que incluyó también al PSOE.

Delgado critica el «Estado raquítico» que propone el PP

Junts pidió la gestión de las Rodalias, mientras que el López y Delgado defendieron la redistribución de la riqueza. El portavoz de Frente Amplio criticó que el PP plantee gobernar con un «estado raquítico», mientras que su homólogo del PSOE pidió cuatro años más porque «hay muchas cosas por hacer». El PNV, por su parte, pidió un SMI propio para los vascos y EH Bildu achacó los problemas económicos a la «avaricia de bancos y energéticas».

En el último bloque, sobre la crispación política, todas las formaciones progresistas se posicionaron a favor de una reelección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vaquero, por su parte, se opuso totalmente a Vox: «Con Vox no, nada, nunca». Y Nogueras se plantó equidistante y centrada en sus objetivos nacionalistas. Presumió también de la amnistía aprobada este lunes a Puigdemont.

De manera sincronizada, Frente Amplio, EH Bildu, ERC y el PSOE endosaron al PP y a Vox la responsabilidad y la culpa de haber creado un clima político adverso. Rufián aseguró que «lo que viene es muy duro» si gobiernan PP y Vox, mientras que Matute reconoció que hará todo lo posible para que no se de ese Ejecutivo conservador. López, por su parte, criticó la manifestación de Falange del pasado 20 de noviembre, sobre lo que Rufián añadió que no debería haber sucedido porque se supone que la simbología fascista está ilegalizada.

Muñoz se centró principalmente en la corrupción que rodea tanto a Pedro Sánchez como a su Gobierno, al tiempo que Millán primero conectó a Bildu con ETA —que lo hizo hasta que Matute se plantó con un mensaje contra la violencia—, y, después, relacionando a la inmigración con una cultura de la violación y violenta, asegurando que eso es lo que ha creado crispación social

De manera general, las formaciones vascas —PNV y EH Bildu— decidieron no agredirse. Mientras que Matute optó por acercarse al bloque progresista, Vaquero defendió a su partido y, especialmente, a lo que han conseguido gracias a su presencia la Cámara Baja. Lo cual contrasta con los roces entre Junts —que no se posicionó con ningún bloque español— y ERC, cuyos representantes se confortaron en más de una ocasión.