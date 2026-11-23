El candidato a la presidencia del Gobierno por el PP, Alberto Núñez Feijoo, en una entrevista en Telecinco Captura de pantalla de 'Telecinco'

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este lunes que sí respetará la voluntad de quieran aplicarse la eutanasia y ha avisado de que los inmigrantes que estén trabajando en España podrán quedarse si él gana las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En una entrevista en Telecinco, el líder de la oposición ha afirmado que cambiara cuanto estime necesario la Ley de Eutanasia y que él se va a centrar en regular «la vida digna», pero ha asegurado también que «si [los pacientes] toman la decisión [de someterse a una eutanasia], la podrán tomar con amparo legal».

En otro orden de cosas, Feijoo ha afrontado la cuestión migratoria incidiendo en que «España es el país de la Unión Europea con más efecto llamada». Por lo tanto, ha agregado el popular, se adherirá al Reglamento de Retorno de la UE al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha sumado, ha criticado Feijoo.

Dicho lo cual, ha matizado después que quienes estén en España legalmente «no tienen ninguna dificultad para quedarse en España» si él llegara a la presidencia del Ejecutivo.

No cederá la prioridad nacional a Vox

Al hilo, ha rechazado la lectura de «prioridad nacional» —concepto que incluyen los pactos de investidura entre PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— que acuñan los de Santiago Abascal. Feijoo ha sostenido que, el PP, solo se refiere a tener en cuenta el arraigo al territorio a la hora de otorgar subvenciones. Esto confronta con la definición de Vox, puesto que defienden que se refiere a la preferencia de los españoles a la hora dar ayudas, lo cual es ilegal según ha defendido Feijoo.

Su candidatura también está ligada al compromiso de subir las pensiones al ritmo del Índice de Preciso de Consumo (IPC). Este lunes la ha repetido, aunque matizando que España tiene un problema con las pensiones por tener una economía que ha crecido «dopada de gasto público y con el aumento de impuestos». Como solución, ha propuesto crecer «de forma sana, con inversión privada y extranjera».

No obstante, aunque ha admitido que no descarta «sorpresas» en una futura auditoría de las cuentas públicas y que planea resanar la economía con una bajada de impuestos que, «si se hace de forma selectiva, no supone una disminución de la recaudación», ha evitado responder a si solucionaría un desajuste de las cuentas con recortes. «Tendremos que sacar dinero de otro sitio» para pagar las pensiones, ha dicho Feijoo.

También ha defendido las promesa de construir un millón de viviendas. Ante la carencia de personal para llevar a cabo las obras, ha aseverado que él permitirá la entrada de extranjeros para trabajar, mientras que al respecto de las trabas burocráticas que denuncia que existen, ha insistido en el silencio administrativo positivo y en que pondrá a disposición de la construcción el suelo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por lo que el precio de la vivienda bajaría «entre un 30 y un 40 %».