Escenarios de la legislatura | El asalto masivo fractura Ceuta y cambia el mapa electoral
CEUTA / LA VOZ
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La popularidad de Juan Vivas asciende desde el inicio de la crisis, Feijoo sitúa a la ciudad como eje de su campaña y el PSOE local profundiza su descomposición24 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Ceuta marcha último en la Segunda División española y encadena seis partidos consecutivos con derrota. «Este verano no quiso venir nadie. El asalto de la valla fue justo antes de empezar la temporada y