Un grupo de migrantes espera para entrar en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal, a los pies del barrio de El Príncipe, donde son identificados, filiados y se tramita su traslado o asilo. varela

El Ceuta marcha último en la Segunda División española y encadena seis partidos consecutivos con derrota. «Este verano no quiso venir nadie. El asalto de la valla fue justo antes de empezar la temporada y