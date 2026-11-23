El expresidente del Gobierno Felipe González, durante un encuentro empresarial en Toledo el martes pasado. Ángeles Visdómine | EFE

La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero, ha decidido premiar con su medalla de oro 2026 al expresidente del Gobierno Felipe González por su trayectoria en la lucha contra la banda terrorista y en defensa de las víctimas del terrorismo. La exfiscal superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, que cobró protagonismo en la opinión pública por su testimonio en el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, recibirá por su parte la medalla de plata, al igual que el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro.

La medalla de oro a titulo póstumo, ha recaído en esta ocasión en el periodista y escritor Alfonso de Ussía y Muñoz-Seca, fallecido en el 2025. Otros condecorados con la medalla de plata, según ha informado a EFE Dignidad y Justicia a través de una nota de prensa, serán los agentes de la Comisaría Superior de Información de la Policía Nacional Luis Mario Gutiérrez Marcos y Rubén Martín Cañadas, así como Carlos Ignacio Oyaga, del Centro Nacional de Inteligencia, y el periodista Carlos Cuesta. Los galardones se entregarán el próximo 9 de diciembre en un acto que se celebrará en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid.

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Con estas condecoraciones, que se conceden desde el 2016, Dignidad y Justicia señala que quiere llegar donde los poderes públicos muchas veces no llegan y reconocer la labor de todos aquellos que luchan, de manera excepcional, contra todas las formas de terrorismo y contribuyen a restablecer la paz social y a mantener la memoria de las víctimas del terrorismo.