Cospedal, durante un acto empresarial celerado en 2024. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Audiencia Nacional ha rechazado el intento del PSOE de conseguir que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal vuelva a ser investigada por el caso Kitchen, la supuesta operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal desestima el recurso de los socialistas, que también pretendían la imputación del empresario Ignacio López del Hierro, expareja de Cospedal, y del representante legal del Partido Popular.

Los magistrados consideran que la pretensión de la acusación popular resulta «claramente inviable» y descartan que las grabaciones de conversaciones entre Cospedal y el comisario José Manuel Villarejo aporten elementos suficientes para reabrir las actuaciones.

El tribunal recuerda que la operación Kitchen ya ha sido juzgada y se encuentra pendiente de sentencia. Por tanto, considera imposible incorporar a ese procedimiento nuevas grabaciones para tratar de reabrir la investigación sobre la antigua secretaria general del PP, cuya imputación ya fue descartada durante la instrucción.

El auto supone un nuevo revés para la estrategia judicial de los socialistas, que llevan años intentando que se investigue la posible participación de Cospedal y otros responsables del PP en el operativo parapolicial desarrollado durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra Bárcenas.

El recurso se dirigía contra la decisión del instructor de rechazar las declaraciones solicitadas a raíz de tres archivos de audio incorporados al procedimiento mediante un oficio policial de octubre del 2023. El PSOE sostenía que esas grabaciones habían permanecido durante dos años y ocho meses sin valoración judicial, con el consiguiente riesgo de prescripción de los posibles delitos.

Las conversaciones, grabadas en el 2013 y el 2017, abordan asuntos especialmente sensibles para el PP. En una de ellas, Cospedal pregunta por la posible publicación de los papeles de Bárcenas y plantea a Villarejo que «esa libretita sería mejor poderlo parar». En otra, ambos comentan un informe policial que atribuía al extesorero la autoría de los apuntes de la contabilidad paralela del partido.

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En la grabación de septiembre del 2017, Cospedal y Villarejo hablan de las investigaciones por blanqueo sobre las cuentas del comisario, que solicita su intervención para frenar las pesquisas. También abordan los presuntos pagos de la constructora Sacyr al PP, sobre los que la antigua dirigente popular afirma que la empresa entregó dinero a Bárcenas.

La recuerda que los audios fueron considerados suficientemente relevantes para abrir una pieza separada dentro del caso Tándem, posteriormente acumulada a otra investigación, y que su contenido había trascendido públicamente.

En consecuencia, los magistrados sostienen que «no puede afirmarse que fueran ocultos para la parte recurrente». También recuerdan que la eventual relevancia penal de esas conversaciones ya fue examinada en resoluciones anteriores, que rechazaron reabrir la investigación contra Cospedal y López del Hierro.

Insistencia «sorprendente»

El tribunal dedica una parte importante de su resolución a cuestionar la insistencia de los socialistas en volver sobre decisiones judiciales firmes. Considera incluso «sorprendente» que el recurso reproduzca argumentos que la propia Sala ya había rechazado cuando examinó anteriores intentos de reabrir la causa.

Los magistrados reprochan especialmente al PSOE la «ausencia de datos concretos y de hechos incriminatorios novedosos» que permitan justificar nuevas diligencias. En su opinión, la acusación popular pretende que se revisen valoraciones judiciales que ya fueron realizadas y confirmadas.