La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece ante la comisión de investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el Senado. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, negó este lunes ante el juez que hubiera recibido presiones políticas o que se cometieran irregularidades en el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa durante la pandemia.

La ministra, que sostuvo que la compañía cumplía todos los requisitos exigidos para recibir la ayuda pública, compareció por su participación en el consejo gestor del fondo de rescates, del que fue vocal cuando ejercía como secretaria de Estado de Energía. Este organismo analizaba las propuestas de ayuda a empresas estratégicas y las elevaba para su autorización por el Consejo de Ministros.

La ahora vicepresidenta formó parte, por tanto, del órgano que examinó la operación antes de que el Gobierno aprobara el préstamo en noviembre del 2020.

Su declaración, realizada por videoconferencia y en calidad de testigo, se produjo ante el juez José María Escribano, que investiga un posible delito de prevaricación administrativa en la concesión del préstamo. Aagesen defendió la corrección del procedimiento, una posición compartida por los otros cuatro cargos y excargos interrogados durante la jornada.

Los testigos justificaron también la velocidad con la que se tramitó una de las operaciones más cuantiosas del fondo de rescates de la pandemia. El expediente de Air Europa se resolvió en unos 70 días, muy por debajo de los plazos empleados en otras ayudas.

Según explicó el antiguo director de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Francisco Javier Loriente, la aerolínea fue la primera empresa que solicitó apoyo al fondo y, cuando comenzó su estudio, no había otros expedientes.

Loriente añadió que Air Europa reunía los 13 requisitos examinados para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Compañía solvente

También señaló que, a diferencia de otras compañías que acudieron después al mecanismo, la aerolínea de Globalia no presentaba dificultades para obtener financiación externa. Ambas circunstancias, según su explicación, permitieron acelerar el análisis y la aprobación del préstamo.

La versión de los comparecientes sitúa el debate en el procedimiento seguido por la SEPI y en las condiciones económicas de la compañía cuando solicitó la ayuda. La investigación arrancó a raíz de las querellas presentadas por el PP y Vox, que cuestionan que Air Europa cumpliera las exigencias legales para beneficiarse de los fondos públicos.

Entre los argumentos esgrimidos por los populares figura una deuda tributaria de 5,8 millones de euros que, según su querella, mantenía el grupo Globalia al cierre de 2019.

Los testigos justifican que la ayuda se aprobara en solo 70 días porque la aerolínea fue la primera en solicitarla. El PP sostiene que esa circunstancia resultaba incompatible con los requisitos del rescate. Frente a esa tesis, los responsables llamados este lunes al juzgado insistieron en que la operación se ajustó a la normativa vigente.

La ministra ya había rechazado públicamente cualquier intervención política sobre sus decisiones en el fondo. Durante su comparecencia en julio ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI aseguró: «Nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto».

También sostuvo entonces que todas las deliberaciones se apoyaban en los informes de las unidades encargadas de estudiar las solicitudes y de expertos externos. Interrogada por el PP, Aagesen dijo desconocer si el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, había mostrado interés en la operación y negó contactos de su entorno con ella.

Su testimonio judicial de este lunes mantiene la negativa a haber recibido presiones, ahora ante el magistrado que investiga la concesión de los fondos.

El principal investigado en la causa es Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, quien negó irregularidades en su declaración judicial, aunque reconoció reuniones relacionadas con Air Europa antes de que se abriera formalmente el plazo para solicitar las ayudas.

Según explicó, aquellos encuentros tuvieron lugar en julio de 2020. Su admisión introdujo en el procedimiento el examen de los contactos previos entre la Administración y la compañía.

La ministra ratifica ante el juez la versión que ofreció en julio en el Senado sobre la ausencia de presiones políticas

Junto a Aagesen y Loriente declararon Ana de la Cueva, antigua secretaria de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional; Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda, y Raúl Blanco, exsecretario general de Industria. Los cinco comparecieron como testigos y defendieron el rigor de la tramitación.

El juez continuará este martes con otros seis testimonios. Entre los citados están Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno; Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes; Miguel Ángel González Suela, Carlos San Basilio y José Ángel Partearroyo.

También declarará el exdiputado Íñigo Errejón, que en el 2020 denunció mediante una pregunta parlamentaria que el préstamo incumplía «de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica», porque entre las condiciones exigidas a Air Europa para recibir la ayuda no había «ninguna de carácter climático o ambiental».