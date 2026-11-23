Gelmert Finol | EFE

Un total de siete embarcaciones con más de 812 personas migrantes a bordo han sido interceptadas este lunes próximas a Canarias, cinco de ellas cerca de El Hierro y dos, a Tenerife, según ha informado este lunes a Europa Press Salvamento Marítimo.

Entre las 05.00 horas de este lunes y hasta las 06.00 horas, la Guardamar Calíope interceptó las tres primeras embarcaciones irregulares de este lunes próximas a la isla de El Hierro, con 370 personas a bordo, mientras que la Salvamar Diphda intervino más tarde con un cuarto cayuco, en el que viajaban 142 personas.

Posteriormente, a las 09.30 horas, varias alertas notificaron al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias del avistamiento de dos cayucos en las inmediaciones al puerto de Granadilla, por lo que fue activado Salvamento Marítimo, que procedió a acompañarlos hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife). Estas dos embarcaciones transportaban unas 150 personas cada una, sumando en total 300 personas migrantes.

Además, sobre las 16.16 horas, se detectó el séptimo cayuco de este lunes a unas 9,5 millas al sureste de La Restinga, en El Hierro. La Salvamar Dipdha salió a su encuentro y lo acompañó hasta La Restinga. Por el momento, Salvamento Marítimo no ha podido ofrecer cifras sobre el número de personas que viajarían en la embarcación.

Al margen de estas llegadas, Canarias ya ha recibido a 12.967 personas a bordo de 130 embarcaciones en los días transcurridos de este mes, según ha informado el Gobierno canario ante el viaje del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaelle Fitto, el próximo 3 de diciembre a Canarias para abordar la situación migratoria en el archipiélago.

Los datos los ha proporcionado este lunes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien ha señalado que la situación es «muy complicada» especialmente en la isla de El Hierro, que del total de embarcaciones que han llegado a Canarias ha recibido 109.

A ello se añade la preocupación de que el trabajo de derivación de menores extranjeros no acompañados realizado en un año «se ha visto superado en un mes», ya que de las islas han salido 994 niños y niñas y sólo en veinte días de noviembre han llegado 983.

Canarias acoge actualmente a 3.325 menores extranjeros no acompañados, un 427 % más de su capacidad, ha advertido Cabello. Ello ha motivado a que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, vuelva a tener una reunión interministerial a partir de las 07.00 horas de mañana en La Moncloa para volver a poner encima de la mesa «la realidad migratoria» en el archipiélago, después de que haya sido el Gobierno regional el que haya desplegado un hospital de campaña en El Hierro ante «la incapacidad» del Ejecutivo central.

Además esta situación será analizada por el vicepresidente comunitario Raffaelle Fitto en una visita a Canarias para abordar el desafío migratorio que afrontan las islas, en respuesta a una petición que al efecto le planteó el presidente Clavijo en la reciente reunión de regiones ultraperiféricas en Guadalupe.

Respecto a la derivación de menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas, el portavoz del Gobierno canario ha dicho que se realiza «a cuentagotas, a un ritmo insatisfactorio» porque el principio de solidaridad ha fallado, si bien cuando hay dilaciones o una comunidad «se resiste» se aplica «el de legalidad, el cumplimiento estricto de la ley» a petición de la Fiscalía.