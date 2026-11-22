El edificio en el que vive el hijo de Carmela Silva, canditata del PSOE al Senado por Pontevedra , fue bandalizado de pinturas e insultos a la militante socialista. Carmela Silva

La fachada de la vivienda del hijo de Carmela Silva ha aparecido este domingo con varias pintadas de contenido político contra la dirigente socialista. En ellas se puede leer «Vive la puta PSOE» junto al nombre de la candidata al Senado por Pontevedra, además de otro mensaje en el que aparece la expresión «Aquí». Silva ha difundido en X una fotografía de los grafitis y ha denunciado públicamente lo ocurrido.

«Esto acaban de pintarlo en la casa de mi hijo. Esto es la derecha y la ultraderecha. Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra», escribió la socialista en su cuenta. Silva aseguró además que no se dejará intimidar por el ataque: «No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo». En el mismo mensaje terminó con un llamamiento a Vox: «Vota PSOE para frenarlos».

Esto acaban de pintarlo en la casa de mi hijo. Esto es la derecha y la ultraderecha. Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra. No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo. Vota PSOE para frenarlos. https://t.co/Qq6siZmT6k — Carmela Silva (@carmelasilva) November 22, 2026

Las pintadas se producen en plena campaña electoral y después de que Silva haya situado el enfrentamiento entre el PSOE y el bloque de PP y Vox como uno de los ejes de su discurso. La socialista, que fue diputada por primera vez en 1997 y aspira a repetir como senadora por Pontevedra, defendió recientemente la necesidad de «hacer frente a la alianza de PP y Vox», a la que definió como «la derecha ultra y la ultraderecha».

En aquella entrevista para La Voz, Silva también cargó contra el ambiente político vivido en el Senado durante la pasada legislatura. A su juicio, la mayoría absoluta del PP, con el apoyo de Vox y UPN, convirtió la Cámara Alta en «un lugar tóxico» marcado por «el insulto, la descalificación, el ataque y la polarización». El nuevo episodio denunciado por la dirigente socialista traslada ahora esa confrontación política a un ámbito familiar, al haberse producido las pintadas en la vivienda de su hijo.