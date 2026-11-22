El presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista en La Sexta. Captura de pantalla de 'La Sexta'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que se ve ganador del debate que mantuvo el pasado jueves con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, de quien ha opinado que está «desacoplado a la España del Siglo XXI» y con quien reconoce no haber conectado nunca: «Somos como el agua y el aceite».

En una entrevista en La Sexta, emitida este domingo pero grabada este viernes, el presidente ha aseverado que durante su enfrentamiento dialéctico con Feijoo no se centró en hablar con él, sino que trató de dirigirse a los espectadores. Además, presumió de haber pedido perdón tanto por los accidentes ferroviarios en los que fallecieron 115 personas como por los casos de corrupción que rodean su Gobierno, sobre lo que ha lamentado no entender porqué le han criticado por ello.

Además, interpelado por la entrevista al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que publicó El Mundo —medio al que, junto a La Razón, llamó «tebeo»—, el líder del Ejecutivo ha trazado una nueva línea roja con el independentismo catalán, al igual que lo hizo con la amnistía en el 2023 antes de las elecciones del 23J. En esta ocasión, ha rechazado que vaya acceder a que se celebre un referéndum de autodeterminación de Cataluña por mucho que se lo exigiera Junts para investirle como presiente, puesto que, según ha sostenido, «no entra en el marco constitucional».

En este sentido, ha reiterado su defensa de la Ley de Amnistía. Según el jefe del Ejecutivo, haber perdonado de los delitos derivados del conocido como Procés tanto a Puigdemont como a demás políticos y funcionarios catalanes ha culminado un «proceso de normalización de la convivencia en Cataluña».

Dicho esto, ha aprovechado para criticar dicha entrevista, la cual considera «exótica», y para atacar a los medios de comunicación por dudar de Puigdemont habitualmente, pero creerle «cuando les interesa». «Cuando Puigdemont dice algo en contra de Sánchez: "Es palabra de Dios"», ha ironizado el presiente.

Vox es «una amputación del PP»

Interpelado por el ascenso de Vox durante sus ocho años de Gobierno, Sánchez ha sentenciado que se trata de una formación que representa a las ideas «franquistas» que, según ha agregado, se han blanqueado en España a través de comparar a la formación de extrema derecha con Podemos o Sumar de manera «tramposa».

A este respecto, ha señalado también que Vox se trata de una «amputación del PP» cuyo líder —Abascal— ha vivido siempre de lo público y de ser un cargo público del PP «sin pegar palo al agua».