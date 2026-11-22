MARCOS CREO

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, pidió este domingo en un mitin en Ribeira que la intensidad de la campaña sea aún mayor en la última semana antes de los comicios del 29 de noviembre. Aunque considera que se está haciendo «unha campaña en positivo», matizó que todavía no la han rematado y toca hacer un último esfuerzo.

El presidente de la Xunta insistió en que el voto al PP es el único «útil» para llevar a cabo el cambio que considera «necesario» tras las elecciones: «Nunha semana, a estas horas, temos a oportunidade de que Alberto Núñez Feijóo se converta en presidente do Goberno de España», aseveró.

A pesar de que el líder de los populares en Galicia se mostrara satisfecho con una campaña que considera cargada de propuestas del PP frente a una izquierda que está promoviendo el miedo, instó a seguir trabajando para que Feijoo llegue a La Moncloa. «Non hai nada gañado», insistió en la necesidad de transformar en votos el «enfado» del electorado gallego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rueda incidió en la inminencia de la cita electoral y pidió que se demuestre que en Galicia —donde mejor se conoce a Feijoo, dice— confían en el candidato popular. Finalmente, agregó que necesitan una mayoría amplia para llevar a cabo su proyecto de país y aprovechó para criticar a Sánchez, quien, en su opinión, «só mirou polos seus intereses co beneplácito do BNG».

De este modo, Rueda concluyó un acto en el que también participaron el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y la número dos del Congreso por la provincia, Fabiola García y la alcaldesa Mariola Sampedro.