Foto de archivo del presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la entrega de la XXIX edición del Premio Tiepolo en la Embajada de Italia. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ha exigido una disculpa pública de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por afirmar en un acto que le habría gustado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera dado «cuatro bofetadas» al candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Rollán, quien ha intervenido este domingo en el último gran mitin de campaña del PP en Ferreries (Menorca), ha calificado al todavía presidente del Gobierno de «Pedro el puto amo» y ha dicho que España necesita un «presidente solvente y decente».

«Hoy tenemos más inmigración irregular, más crispación e inseguridad y menos vivienda y confianza en las infraestructuras», lamenta, todo ello mientras aboga por liderar de la mano del PP la «reconstrucción nacional» que el país necesita. «Sobran corrupción, mentiras y condenas», añade Rollán, que asegura haber sentido una «tristeza enorme» cuando leyó a Puigdemont decir que, «gracias a la avaricia desmedida de Pedro Sánchez, lograr la amnistía no le había costado ni dos minutos».

La tercera autoridad del país ha garantizado que, con una victoria del PP, habrá una «perfecta sincronización entre el Congreso y el Senado» y ha contrapuesto las candidaturas populares a «la sopa de letras, que es un sumatorio de perdedores», de la izquierda.

«España no puede volver a tropezar en la misma piedra», ha insistido. Además, ha anunciado una «drástica reducción de impuestos» para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y ha asegurado que en el país faltan viviendas y sobran okupas. Ante los más de 200 militantes que le escuchaban, Rollán ha denunciado que el Gobierno de Sánchez «haya puesto a 1.400 violadores salvajes en la calle sin terminar su condena».

También ha defendido el despliegue de Frontex y del Ejército para «no volver a sufrir la vergüenza de un nuevo Ceuta o Hierro».El acto, que ha abierto el alcalde de Ferreries, Pedro Pons, ha contado también con la intervención de los candidatos menorquines del PP al Congreso y el Senado y del propio presidente de la formación, Cristóbal Marqués.

Morant critica «la propaganda» del PP sobre las «bofetadas»: «Ellos son los de la mala educación»

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y líder del PSPV, Diana Morant. PSPV | EUROPAPRESS

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant ha criticado este domingo «la propaganda» que está haciendo el PP por la polémica respecto a sus palabras sobre «las bofetadas» a Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral y les ha pedido «tranquilidad» porque, ha recalcado, «nosotros no somos violentos». «Ellos los violentos, nosotros los pacifistas; ellos los de la mala educación, y nosotros los de la buena política», ha señalado al comenzar su intervención en un mitin en Castellón.

Morant ha hecho así referencia a sus palabras sobre las «cuatro bofetadas» que a los socialistas «les hubiera gustado» que Pedro Sánchez diera a Alberto Núñez Feijoo en el debate electoral. En ese sentido, ha apuntado: «En las últimas horas el PP ha estado un poco enloquecido aquí conmigo, porque hace unos días decía yo que en el debate que tuvo el presidente Pedro Sánchez con Feijoo, pues que a algunos se nos había quedado ganas de que nuestro jefe entrara al barro porque es algo que te pide el cuerpo cuando ves un espectáculo, pero decía que estábamos muy orgullosos de que no lo hubiera hecho».

«Y se han escandalizado porque ha utilizado una expresión muy valenciana que es esta de «pegar dos galtades» (dar dos bofetadas), para todos los del PP tranquilos, nosotros no somos violentos, nosotros estamos en contra de toda la violencia, también la verbal también la gestual, también la de los hechos», ha recalcado. Y ha añadido: «yo sé que ellos no están acostumbrados a esto y entonces se ponen nerviosos porque vienen con esas técnicas suyas de la propaganda, la teoría está del espejo que dice que tú eres lo que en realidad son ellos, pero no, esas técnicas fascistas no pasarán».

«Ellos no van a pasar, porque somos más los pacifistas, somos más los de la buena educación, les vamos a ganar y vamos a seguir gobernando este país porque los de la buena educación no llamamos «hijo de puta» al presidente del Gobierno y porque los pacifistas, cuando a su candidato le tiran piedras en Guipúzcoa salimos a condenarlo antes ni siquiera de que nos lo exijan», ha recalcado. «Así que ellos los violentos, nosotros los pacifistas, ellos los de la mala educación y nosotros los de la buena política», ha apostillado.

Del mismo modo, la cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, en unas declaraciones en Paiporta ha acusado al PP de «manipular» las declaraciones de Morant para «alimentar la confrontación política». Ha defendido que la ministra utilizó esa expresión en un sentido dialéctico y ha reprochado a los populares que recorten sus intervenciones mientras toleran insultos y descalificaciones contra dirigentes socialistas.